〔香港热股〕思捷环球早盘重挫逾10%,有媒体质疑其分店数目不实

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)周三早盘大跌.香港版最新一期壹周刊报导,该公司分店数目不实.
本地时间上午10:11时,思捷大跌13.36%至9.54港元;大盘恒生指数.HSI跌0.76%.
壹周刊称思捷在中国的分店资料与公司网站上不符,部份有址但找无店面.路透联络到思捷环球,但暂时尚未获得公司回应.
思捷9月时公告年度获利大减98%,而公司矢志要在四年内以180亿港元重塑品牌,分析师大多赞同思捷重新出发的作法,然而,未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCH0078875]
Esprit产品包含,衣服、鞋履、配件至家用品.其竞争对手包括:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及 以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等.(完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类