〔香港热股〕思捷环球早盘重挫逾10%,有媒体质疑其分店数目不实

路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)周三早盘大跌.香港版最新一期壹周刊报导,该公司分店数目不实.

本地时间上午10:11时,思捷大跌13.36%至9.54港元;大盘恒生指数.HSI跌0.76%.

壹周刊称思捷在中国的分店资料与公司网站上不符,部份有址但找无店面.路透联络到思捷环球,但暂时尚未获得公司回应.

思捷9月时公告年度获利大减98%,而公司矢志要在四年内以180亿港元重塑品牌,分析师大多赞同思捷重新出发的作法,然而,未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCH0078875]

Esprit产品包含,衣服、鞋履、配件至家用品.其竞争对手包括:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及 以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等.(完)

--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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