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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 11:29 BJT

〔香港股市〕恒生指数由跌转升,跟随上海A股市场反弹

路透香港10月12日电---香港恒生指数.HSI周三早盘由跌转升,跟随上海A股市场反弹.

本地时间11:21,恒指上涨0.6%,报18,250点;恒生国企指数.HSCE亦上涨1.38%.

中国股市沪综指.SSEC早盘由跌转升2%,受银行及券商股上涨带动.[nCN1145624](完)

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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