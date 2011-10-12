〔离岸人民币〕美元/人民币NDF大幅上涨後回落,跟随内地即期走势(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港10月12日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)CNYNDFOR=周三早盘在大幅上涨後回落,跟随内地即期人民币走势.
"中国对美国不满意,"法巴银行驻新加坡汇率策略师Thio Chin Loo称,中国可能放缓人民币升值步伐,这取决于美国关于人民币升值的议案是否能成功通过.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压.中国央行亦表示,对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.
继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS早盘一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]
一年期美元/人民币NDFCNY1YNDFOR=盘中高见6.4150元,较上日尾盘上涨410个点子.此後逐渐回落,最新报6.3855元.
路透交易系统离岸人民币即期CNH=D3最新成交价也一度走软至6.5300元,最新报6.4750元.
上海一外资银行交易员并指出,金管局调查发现银行通过上海窗口兑换的人民币有用于非贸易相关项目,银行拆仓还原,所以人民币离岸承压.(完)
--记者 陈敏/冉莹; 审校 林高丽/黄凯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。