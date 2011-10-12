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亚洲 | 2011年 10月 12日 星期三 11:43 BJT

〔离岸人民币〕美元/人民币NDF大幅上涨後回落,跟随内地即期走势(更新版)

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路透香港10月12日电---美元/人民币无本金交割远期(NDF)CNYNDFOR=周三早盘在大幅上涨後回落,跟随内地即期人民币走势.

"中国对美国不满意,"法巴银行驻新加坡汇率策略师Thio Chin Loo称,中国可能放缓人民币升值步伐,这取决于美国关于人民币升值的议案是否能成功通过.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.对此,中国外交部呼吁美国政府、国会和各界坚决反对以国内立法形式就人民币汇率问题炒作施压.中国央行亦表示,对人民币汇率的无端指责可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程.

继美国参议院通过有关人民币汇率议案後,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS早盘一度触及跌停位6.3916元,今日中间价CNY=PBOC报6.3598元.[ID:nCN1145256]

一年期美元/人民币NDFCNY1YNDFOR=盘中高见6.4150元,较上日尾盘上涨410个点子.此後逐渐回落,最新报6.3855元.

路透交易系统离岸人民币即期CNH=D3最新成交价也一度走软至6.5300元,最新报6.4750元.

上海一外资银行交易员并指出,金管局调查发现银行通过上海窗口兑换的人民币有用于非贸易相关项目,银行拆仓还原,所以人民币离岸承压.(完)

--记者 陈敏/冉莹; 审校 林高丽/黄凯

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