〔香港施政报告〕2011/12年度施政报告重点一览

路透香港10月12日电---香港特区行政长官曾荫权周三向立法会发表2011/12年度施政报告,为其任内的最後一份施政报告.香港楼价高企,普通民众置业困难,因而相关的房屋政策成为关注重点.施政报告主要内容如下:

**复建居屋**

为回应中低收入家庭的置业诉求,政府将恢复停建八年的"居屋计划"(居者有其屋计划),对象是每月收入低于三万港元,主要是属首次置业人士的家庭.计划会提供实用面积约四百至五百平方尺的单位,以可负担的楼价出售.由2016/17年度起四年,提供超过1.7万个单位.首个年度可提供2,500个单位.

新居屋计划的售价与合资格家庭的供楼能力挂钩,例如一个月入二至三万港元的家庭,实用面积400-500平方尺单位的售价初岁估算为150-200万港元左右.

曾荫权表示,政府未来的土地供应增加,会以每年平均可以提供5,000个单位为规划目标.首批复建居屋单位将于2014/15年预售.为了达到这个目标,房屋署已开始在沙田、荃湾及元朗的选址进行初步规划及勘探,并会短期内在其他选址开展上述工作.

针对物业不当销售,港府同时成立相关督导委员会讨论立法规管一手楼宇销售,并尽力在明年完成相关立法.

**土地供应**

要确保楼市健康平稳发展,在未来十年平均每年要提供可兴建20,000个私人住宅单位的土地.曾荫权称去年已宣布以此为指标,务求政府在一段时间内累积一定土地储备,稳定住宅土地供应.本年度可供私人住宅发展的房屋用地,估计可兴建约三万五千个单位.以兴建中小型单位为主的"限尺楼"、"限量地"政策会继续执行.

为确保供应的土地每年平均能提供约四万个各类住宅单位,港府将进行以下资源开发:

--释放大约六十公顷工业用地作非工业用途,其中半数可作房屋发展.

--探讨在维多利亚港以外进行适度填海,并积极利用岩洞重置现有公共设施,从而腾出原址作房屋和其他用途,初步选定的项目包括沙田污水处理厂和摩星岭及坚尼地城食水配水库.

--检讨新界没有植被、荒废或已平整的"绿化地带"以及部份被预留但没有明确发展计划的"政府、机构或社区"用途土地,改作房屋发展用途.

--研究把约一百五十公顷位于北区和元朗主要用作工业用途、临时仓库或荒废的农地,作房屋发展用途.

**经济发展**

在完善香港离岸人民币业务平台方面,港府将加强人民币资金的使用和循环机制,通过贸易、直接投资和证券投资三条桥梁,扩大和深化与内地在岸人民币市场的连接.

在直接投资方面,随着外商以人民币到内地进行直接投资的管理办法出台,企业以人民币融资的需求会大为增加,政府会进一步拓展银行贷款、债券及股票发行的人民币融资业务.并透过内地银行间债券市场投资及境外合格机构投资者的安排,让香港人民币资金有更多投资渠道.

港府亦会促进金融市场和产品的多元化发展,并且积极向外推广香港作为离岸人民币业务中心的地位.

(##以下新增)政府将争取在今年底前签订CEPA第八份补充协议,并设立10亿港元的专项基金,鼓励及支持企业朝高增值方向发展,拓展内地市场.

近期外围经济急剧恶化,较通胀威胁更令人担忧.明年香港经济要面对的下行风险明显增加,要做好准备,密切监察外围形势变化,特别关注中小企业,必要时推出措施协助其渡过难关.

**通胀高企**

香港经济在年初以来维持可观的增幅,失业率处于低位,基层市民收入明显增加,但同时面对巨大的通胀压力.今年的通胀预料平均达5.4%,是1997年以来最高的年度通胀率.政府会通过为楼市降温、严防信贷过度扩张等措施,力求纾缓来自内部的通胀压力.

另外,为应对全球经济环境并不乐观,可能先後出现通胀及衰退危机.港府将推出一次性纾困措施,纾缓基层市民的压力,其一是为全港约70万个公屋租户代缴两个月租金,涉及开支约19亿港元.另一是向领取综援、高龄津贴及伤残津贴的人士发放相当于一个月标准金额的额外津贴,涉及开支超过19亿港元.

**财政政策**

曾荫权表示,香港应维持低税率、简单税制及市场主导的基本理念,靠加税、发债以期达到大幅增加经常性福利开支并不可行.加税会削弱香港对企业的吸引力,持续赤字和发债会影响香港的信贷评级.目前政府在审慎理财原则下,公共开支以不超过本地生产总值20%为指标,此财政纪律要保持下去.

**人口老化政策**

由于人口不断老化加上持续的低生育率,预期劳动人口在十年後减少,为香港的可持续发展带来负面影响.政府将鼓励生育,今年财政预算提高了子女免税额.港府并鼓励长者回内地养老,在公共福利金计划下附设新的"广东计划",让选择移居广东并符合资格的香港长者在当地领取高龄津贴,金额与本地高龄津贴相同.

至于社会关注内地妇女来港分娩,曾荫权称基本原则是必须让香港居民优先使用医疗服务.但面对人口老化,这些港生儿童可能成为补充香港人口的新血,需正面看待,培育为有利香港的人力资源.

**退休保障**

强制性公积金计划管理局(积金局)正在研究将来推行强积金全自由行的配套措施,亦会研究应否让雇员在退休时分阶段提取强积金，及在特定情况下提早提取.港府并会致力促进市场竞争,透过增加雇员选择权,使强积金计划减费. (完)