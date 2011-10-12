〔香港施政报告〕政府将复建居屋,并提供足够土地稳定楼市(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增细节和更多背景)
* 首批2,500个复建居屋单位于2016/17年推出
* 四年内共推1.7万个居屋单位
* 月入3万港元以下家庭合资格申请
* 市民置业压力和风险正增加
* 确保足够土地供应
路透香港10月12日电---香港政府决定恢复停建八年的居者有其屋计划,首批2,500个单位将于2016/17年度推出市场;并将视乎市场的需求情况,调节每年的新建和推出的单位数目,甚至停建有关单位.
行政长官曾荫权周三宣读2011/12年度施政报告时指出,第二季香港市民的供款与入息比例达47%,显示市民置业的压力和风险都正在增加.
"我们清楚知道普罗大众对楼价不断上升以及'上车'(首次置业)困难的忧虑,特别是家庭收入在公屋之上,但却未能负担所谓'上车盘'的家庭."他说.
根据计划,政府将于2016/17年起四年,提供共超过1.7万个居屋单位,每年约为2,500-6,500个单位,首个年度提供2,500个.
曾荫权称,新居屋计划的对象是每月收入低于3万港元的家庭,计划会提供实用面积约400-500平方尺的单位,初步估算售价为150-200万港元左右,以回应中低收入家庭的置业诉求.
他表示,预期首批复建居屋单位可于2014/15年预售,房屋署已开始在新界沙田、荃湾及元朗的选址进行初步规划及勘探.
**确保足够土地供应**
此外,曾荫权并重申,未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.
政府于2002年底宣布取消定期卖地,并无限期停建居屋,以挽救当时陷于低潮的楼市.但这些当时"一刀切"的措施,却造成日后土地供应失衡,楼价飙涨的後果.
在低利率、市场资金充裕、内地买家和本地居民需求增加而新供应紧绌等因素带动下,香港的楼价自09年初起不断升温,至今累计升幅达75%,楼价更已超越了1997年的高峰,楼市泡沫风险增加,市民置业困难,要求政府复建居屋的声音日渐提高.
自2005年出任特首的曾荫权,上周六接受本地电台的访问中承认,任内推行的房屋政策有失误的地方,而他在任内最後一份施政报告中,会推出以多元化供应为重心的长、中、短期楼市措施.
居屋是房屋委员会设立用以协助市民自置居所的计划,这些出售单位属于受资助的公营房屋,在买卖及按揭均有若干限制.(完)
参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类