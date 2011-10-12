〔香港施政报告〕政府将复建居屋,并提供足够土地稳定楼市(更新版)

(新增细节和更多背景)

* 首批2,500个复建居屋单位于2016/17年推出

* 四年内共推1.7万个居屋单位

* 月入3万港元以下家庭合资格申请

* 市民置业压力和风险正增加

* 确保足够土地供应

路透香港10月12日电---香港政府决定恢复停建八年的居者有其屋计划,首批2,500个单位将于2016/17年度推出市场;并将视乎市场的需求情况,调节每年的新建和推出的单位数目,甚至停建有关单位.

行政长官曾荫权周三宣读2011/12年度施政报告时指出,第二季香港市民的供款与入息比例达47%,显示市民置业的压力和风险都正在增加.

"我们清楚知道普罗大众对楼价不断上升以及'上车'(首次置业)困难的忧虑,特别是家庭收入在公屋之上,但却未能负担所谓'上车盘'的家庭."他说.

根据计划,政府将于2016/17年起四年,提供共超过1.7万个居屋单位,每年约为2,500-6,500个单位,首个年度提供2,500个.

曾荫权称,新居屋计划的对象是每月收入低于3万港元的家庭,计划会提供实用面积约400-500平方尺的单位,初步估算售价为150-200万港元左右,以回应中低收入家庭的置业诉求.

他表示,预期首批复建居屋单位可于2014/15年预售,房屋署已开始在新界沙田、荃湾及元朗的选址进行初步规划及勘探.

**确保足够土地供应**

此外,曾荫权并重申,未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.

政府于2002年底宣布取消定期卖地,并无限期停建居屋,以挽救当时陷于低潮的楼市.但这些当时"一刀切"的措施,却造成日后土地供应失衡,楼价飙涨的後果.

在低利率、市场资金充裕、内地买家和本地居民需求增加而新供应紧绌等因素带动下,香港的楼价自09年初起不断升温,至今累计升幅达75%,楼价更已超越了1997年的高峰,楼市泡沫风险增加,市民置业困难,要求政府复建居屋的声音日渐提高.

自2005年出任特首的曾荫权,上周六接受本地电台的访问中承认,任内推行的房屋政策有失误的地方,而他在任内最後一份施政报告中,会推出以多元化供应为重心的长、中、短期楼市措施.

居屋是房屋委员会设立用以协助市民自置居所的计划,这些出售单位属于受资助的公营房屋,在买卖及按揭均有若干限制.(完)

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