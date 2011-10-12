〔香港热股〕思捷环球股价大挫,分析师指媒体报导损及投资信心(更新版)

(新增交易员回应)

* 媒体报导思捷中国分店数目涉不实

* 业内人士指损及投资者对管理层的信心

* 股价一度重挫逾13%

路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)周三股价一度下挫逾13%.交易员表示,有媒体报导质疑其分店数目不实,损及投资人对于该公司管理层的信心,令本已表现疲思捷股价再跌一跤.

据香港本地杂志壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.

思捷公司人士在接受路透查询时表示,目前相关部门均在会议中,无法对此报导发表评论.

"这会影响投资人对管理层的信心",致宝投资有限公司首席交易员陈思龙说.

早盘收市时,思捷下挫8%至10.12港元,稍早最多跌逾13%至9.51港元.该股自9月15日年报公布以来,累计下跌了46%.9月底更一度跌至7.55港元,创下10年来低点.

不过陈思龙表示,中国目前并非思捷营收最大的市场,此报导的影响大致已反应在早上的跌势中,然而,"公司需要更长时间才能重拾投资人的信心."

在美国起家的思捷上月出炉年度获利大减98%的难看成绩,虽然公司声称将在四年内以180亿港元重塑品牌,但股价仍然一路重挫.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCH0078875]

**中国为第二大市场**

由于主要市场--欧洲景气不振,品牌形象失去价值感,以及来自于其他平价时装品牌如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等竞争,曾一度是时尚品牌的Esprit失去光环.

思捷行政总裁Ronald van der Vis在9月的业绩说明会上表示,公司已开始变身(transformation)"计划,除了关闭经营不佳的店铺及市场外,未来四年也将投资逾180亿港元在塑造品牌上,以找回"品牌灵魂".[ID:nCH0078667]

他并表示,未来的扩展计划将放在具有增长潜力的市场,包牯最重要的中国市场.预料中国的营业额未来四年将倍升至约60亿港元.

根据公司业绩报告,2010/11年营业额为337.67亿港元,近持平于上年的337.34亿;欧洲部份贡献267.25亿港元,营收占比达79%.而德国则是最大的市场,营收为142.8亿港元.中国地区销售由前一年的7.93亿快速成长至26.75亿港元,成为集团第二大销售国家. (完)

--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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