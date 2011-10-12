〔香港热股〕思捷环球股价大挫,分析师指媒体报导损及投资信心(更新版)

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(新增交易员回应)
* 媒体报导思捷中国分店数目涉不实
* 业内人士指损及投资者对管理层的信心
* 股价一度重挫逾13%
路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)周三股价一度下挫逾13%.交易员表示,有媒体报导质疑其分店数目不实,损及投资人对于该公司管理层的信心,令本已表现疲思捷股价再跌一跤.
据香港本地杂志壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.
思捷公司人士在接受路透查询时表示,目前相关部门均在会议中,无法对此报导发表评论.
"这会影响投资人对管理层的信心",致宝投资有限公司首席交易员陈思龙说.
早盘收市时,思捷下挫8%至10.12港元,稍早最多跌逾13%至9.51港元.该股自9月15日年报公布以来,累计下跌了46%.9月底更一度跌至7.55港元,创下10年来低点.
不过陈思龙表示,中国目前并非思捷营收最大的市场,此报导的影响大致已反应在早上的跌势中,然而,"公司需要更长时间才能重拾投资人的信心."
在美国起家的思捷上月出炉年度获利大减98%的难看成绩,虽然公司声称将在四年内以180亿港元重塑品牌,但股价仍然一路重挫.分析师大多赞同思捷重新出发的作法,但未来一两年行销费用上升以及重组,令分析师纷纷调降评等或是降低目标价.[ID:nCH0078875]
**中国为第二大市场**
由于主要市场--欧洲景气不振,品牌形象失去价值感,以及来自于其他平价时装品牌如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、美国GAP(GPS.N)、拥有ZARA的西班牙Inditex(ITX.MC)以及拥有优衣库(Uniqlo)的日本Fast Retailing (9983.T)等竞争,曾一度是时尚品牌的Esprit失去光环.
思捷行政总裁Ronald van der Vis在9月的业绩说明会上表示,公司已开始变身(transformation)"计划,除了关闭经营不佳的店铺及市场外,未来四年也将投资逾180亿港元在塑造品牌上,以找回"品牌灵魂".[ID:nCH0078667]
他并表示,未来的扩展计划将放在具有增长潜力的市场,包牯最重要的中国市场.预料中国的营业额未来四年将倍升至约60亿港元.
根据公司业绩报告,2010/11年营业额为337.67亿港元,近持平于上年的337.34亿;欧洲部份贡献267.25亿港元,营收占比达79%.而德国则是最大的市场,营收为142.8亿港元.中国地区销售由前一年的7.93亿快速成长至26.75亿港元,成为集团第二大销售国家. (完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类