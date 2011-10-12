〔离岸人民币〕汇率由供求决定,两地汇差扩宽并非贸易结算平盘所致--金管局

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港10月12日电---香港金管局周三称,离岸人民币汇率由供求关系决定并受市场气氛影响,近期较内地汇率的折让有所拓宽并非通过上海进行人民币贸易结算平盘导致.
本周离岸人民币市场面临新一波抛售行情,早盘即期CNH=D3一度触及6.5530元,接近9月底那轮抛售时的历史低位6.6828元;美元/人民币无本金交割远期(NDF)亦大幅上扬,一年期CNY1YNDFOR=盘中高见6.4150元.
香港东方日报周三报导援引消息人士称,近日金管局审查後发现部分有关人民币贸易结算的平盘并非贸易相关项目,故不得透过中银香港(2388.HK)沽售人民币,受影响银行需要拆仓,令CNH昨涌现大量沽盘,单日成交量甚至可能倍增.
"离岸人民币汇率是由离岸市场的供需决定的,并受到市场环境和气氛等一系列因素影响,"香港金管局新闻发言人在回应路透查询时称,"离岸人民币汇率较内地折让有所拓宽,是通过上海窗口进行人民币贸易结算平盘引起的这种说法是不正确的."
金管局并称,离岸人民币市场近期的汇率变动趋势和区内的其他货币是相关联的,反映出环球金融市场的不确定性和波动性.
中国主权债务CDSCNGV5YUSAC=MG近期一度攀升至近200的高位,显示投资者对中国经济硬着陆风险的担忧正日益加剧,尤其浙江近期频发中小企业主因资金炼断裂而"跑路".
而美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.多位众议院领袖对该议案持批评意见.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCN1144628](完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。