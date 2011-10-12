《综述》香港复建居屋靴子落地

* 楼价高不可攀,港府复建"居屋"助市民置业

* 2016/17年首推2,500个居屋单位,四年内推1.7万个

* 确保土地供应足够年建4万个各类住宅单位

* 外围市况不稳经济蒙阴影,料楼价横行甚至下跌

记者 梁慧仪

路透香港10月12日电---香港楼价自2009年以来如脱韁野马般暴涨75%,导致一般收入市民置业困难,民怨丛生.行政长官曾荫权周三终于宣布推出已停顿八年的"居屋"计划,并承诺政府将确保足够土地供应,期望为楼市降温并平息民怨.

将于明年6月卸任特首的曾荫权,早前承认任内推行的房屋政策有失误的地方.而他在其任内最後一份施政报告中亦指出,在目前的楼市情况下,月收入在3万港元以下的家庭购买力亦很有限,市场上符合他们购买力的私人住宅物业供应愈来愈少.

"我们清楚知道普罗大众对楼价不断上升以及'上车'(首次置业)困难的忧虑,特别是家庭收入在公屋之上,但却未能负担所谓'上车盘'的家庭."他说.

同时,曾荫权亦指出,第二季香港市民的供款与入息比例达47%,市民置业的压力和风险正在增加.

香港是全球楼价最高的地区之一,以港岛区指标蓝筹大型住宅太古城为例,其平均楼价由2008年第三季金融海啸後的低点每平方尺5,500港元,升至现时的约9,000港元(约9.7万港元/平方米),升幅逾六成.而传统豪宅区跑马地的指标住宅礼顿山,现时平均售价达每平方尺2.65万港元(约28.5万港元/平方米).

不过,近两个月来,因欧债危机蔓延加上忧虑经济衰退,全球股市大幅波动,香港主要银行五度调高按揭利率以控制信贷风险,加上市场观望施政报告的发表,楼市交投骤减,楼价从高位有所回落,但年初至今仍有12%的升幅.

瑞信房地产分析师梁启棠预期,由目前至今年底,住宅楼价将会横行.而戴德梁行则估计,中小型住宅楼价有机会由现水平下调高至10%.[ID:nCH0082205]

**释市场疑虑**

政府早于6月起已开始"放风"考虑复建居屋,因而市场对港府推出此计划已有所预期,如今计划"靴子落地",有助消除市场的疑虑.

"政府宣布复建居屋,消除了市场所有忧虑的因素."梁启棠称.

他表示,"这次政府亦没有再推出严厉的行政措施应对楼市,一方面是回应了低收入家庭对复建居屋的诉求,另一方面新的措施也不过火."

根据复建计划,政府将于2016/17年起四年,提供共超过1.7万个居屋单位,每年约为2,500-6,500个单位;首批提供2,500个,于2016/17年度推出市场;并将视乎市场的需求情况,调节每年的新建和推出的单位数目,甚至停建有关单位,给予市场更大的弹性.

曾荫权称,新居屋计划的对象是每月收入低于3万港元的家庭,计划会提供实用面积约400-500平方尺(约37-46平方米)的单位,初步估算售价为150-200万港元左右.

明富环球大中华房地产研究部主管颜伟洪表示,居屋对楼市不会有什麽影响,反而他相信长线会创造一批新的换楼需求,对发展商是好事.

"居屋单位实用面积只有400-500平方尺,难道(他们)会住一辈子吗?"他说,当居屋居民赚到钱,有能力就会去换较大面积的私人住宅.

**确保足够土地供应**

曾荫权并重申,未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.

他指出,政府的房屋政策基本原则是确保所有香港市民都居有其所;政府有责任通过土地开发供应足够土地予私人市场,兴建多元的住宅单位;政府会提供公共房屋予无法负担租住私人单位的低收入人士.

"当私人房屋供应短缺和价格上升,脱离市民购买力时,政府需要介入市场,透过增加土地供应和资助房屋政策,作出调节."曾荫权说.

香港政府过往一直奉行"大市场,小政府"的施政原则,让市场自行调节,减少干预.而事实上,由1997年香港回归後,特区政府一些干预楼市的措施,对市场带来十分严重的效果.

最令人印象深刻的是首届特首董建华在其首份施政报告中宣布,提出每年供应不少于8.5万个住宅单位,希望10年内全港七成的家庭可以自置居所的"宏大"目标.但其後碰上亚洲金融风暴,加上"八万五"政策,以及科技网络股泡沫爆破,令香港楼市陷于崩溃,楼价一度暴跌逾六成,不少中产阶级沦为"负资产",成为回归後港人难以磨灭的"噩梦".

**每年提供4万个各类住宅单位**

香港政府于2002年底宣布取消定期卖地,并无限期停建居屋,但这些当时"一刀切"的措施,却造成现时土地供应失衡,楼价飙涨的後果.

在低利率、市场资金充裕、内地买家和本地居民需求增加而新供应紧绌等因素带动下,香港的楼价自09年初起不断升温,至今累计升幅达75%,楼价更已超越了1997年的高峰.

政府今年初起通过主动出售更多的土地、加快推出铁路上盖发展项目及发展启德发展区等,供应更多的住宅用地,确保未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应.预计2011/12财政年度可供私人住宅发展的房屋用地,可兴建约3.5万个单位.

去年及今年上半年,香港一手住宅落成量分别只有1.34万个及4,500个.

"我们的目标,是确保供应的土地每年平均能提供约4万个各类住宅单位."曾荫权说.

他称,当土地需求下降时,开拓土地工作仍会继续并成为政府土地储备,在适当时候再推出,务求做到当需求上升时,可及时提供足够土地应付超过4万个单位的需求.(完)

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here)

浏览香港政府过去一年推出的调控楼市措施,请点选[ID:CH0082429]