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市场报道 | 2011年 10月 12日 星期三 16:22 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高1%,金融股继续上涨

路透香港10月12日电---香港股市恒生指数周三收涨,但脱离日内触及的高点,市场传言中国主权财富基金在内地股市买入银行股.

恒生指数.HSI收高1.04%,报18,329.5点,但成交量较周二略有下滑.恒生国企指数.HSCE收升2.1%.

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