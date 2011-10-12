〔银行观点〕第四季基本金属和能源上行仍受阻,黄金将走高--标准银行

路透香港10月12日电---非洲资产和收益规模最大的银行--标准银行集团发表今年第四季度大宗商品前瞻报告称,预期基本金属和能源的上行仍然受阻,而黄金将走高.

大宗商品市场经历了过去三周的价格震荡,但报告认为,一些大宗商品的下跌幅度过大,而另一些则还会继续下滑.

"如果中国不放松其货币政策,加上欧洲的政治风险持续高企,而当前的经济周期性放缓愈来愈显着,目前看来大多数大宗商品的上行空间仍然不大."报告称.

不过该行认为大宗商品价格有望在2012年走高,并预期明年金价平均为每盎司1,895美元,按年升17%;铝价则按年跌3.3%至2,370美元/吨,铜价基本持平于8,950美元/吨.

报告称,对于第四季度大宗商品市场保持谨慎态度,总体而言预计基本金属会逢高卖出,而并不担心铜等金属错过可能的低点或进场机会."虽然铜的需求减缓,但该行仍预期铜在2012年和2013年出现供应缺口."

该行并继续看好黄金,认为在全球利率低企、流动性增长以及黄金的实物需求依然强劲的推动下,第四季度金价将走高.

至于油价在第四季度仍然承压,并估计由欧美衰退驱动的价格下滑将持续至明年第二季.该行预期长期油价将保持在每桶95美元(按实际值计).(完)