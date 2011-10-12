〔背景资料〕香港政府去年以来推出的冷却楼市措施

(此背景资料可搭配《综述》香港复建居屋靴子落地[ID:nCH0082415])

路透香港10月12日电---香港楼价持续攀高,民怨渐增.港府在停建"居屋"("居者有其屋")计划八年後,终在周三宣布重推居屋计划.特首曾荫权在其任内最後一份施政报告中,宣布由2016/17年起四年恢复供应居屋单位,并承诺确保长远的土地供应稳定,以回应市民诉求,并稳定楼市.

此外,曾荫权还重申了未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标;并确保供应的土地每年平均能提供约4万个各类住宅单位,长远稳定楼市.

以下为路透整理的政府主要楼市措施:

**2011年10月**

--由2016/17年度起,四年内提供共超过1.7万个居屋单位,每年约2,500-6,500个.首年度先提供2,500个.

--为保持灵活性,每年实际上新建和推出的单位数目,视乎当时市场的需求情况而定.

--优化"置安心资助房屋计划",除了提供"先租後买"的模式,亦会提供"可租可买"的选择.

**2011年6月**

--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成.

--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成,贷款额不可超过500万港元.

--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭,贷款额最高为420万港元.

--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港,贷款的最高按揭成数,不论物业的种类和价值,亦需按照所适用的标准下调至少一成.

--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款,最高按揭成数由五成一律下调至四成.

**2011年2月**

--在2011/12年推出共九幅住宅用地,主动拍卖或招标;其中五幅土地并指明作为兴建约3,000个中小型住宅单位.

--新一年度勾地表将新增18幅土地,可提供1.6万个住宅单位,按年增加逾七成.

--连同铁路上盖的招标项目、市区重建局的重建项目、以及私人重建项目,下一年度的私人住宅土地估计将可建3-4万个单位,远高于每年平均2万个的工作指标.

--探讨增加土地供应的新方法,包括在维多利亚港以外进行适度填海和发展岩洞.

**2010年11月**

--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加徵额外印花税,税率分别为15%、10%和5%.

--收紧大额物业按揭成数,1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成.

--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成,贷款额不可超过600万港元.

--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成,但贷款额不多于480万港元.

--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成.

--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税.

**2010年10月**

--与香港房屋协会合作,推出"先租後买"的"置安心资助房屋计划".

--暂时将房地产于资本投资者入境计划下的投资资产类别中剔除.

--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地,确保楼市健康平稳发展.

--加快内部程序,向市场提供更多住宅用地;加快启德发展区的基建工程,提早至2015年将区内住宅用地推出市场.

**2010年8月**

--将1,200万港元以上物业按揭成数,由原来的七成收紧至六成.

--非自住物业实施六成按揭上限.

--禁止一手住宅物业以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.

--提高取消交易的没收订金比例,由占楼价5%升至10%.

--要求向银行进行按揭贷款人士,其供款对收入比例不能高于50%.

--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请.

--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖.

**2010年4月**

--推出"九招12式",规管发展售销售一手住宅楼宇,包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等.

--推出六幅在勾地表(土地申请表)中,政府可主动出售的其中两幅进行拍卖.

**2010年2月**

--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率,由3.75%升至4.25%.

--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款.

--研究活化居者有其屋第二市场. (完)

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