〔背景资料〕香港政府去年以来推出的冷却楼市措施

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(此背景资料可搭配《综述》香港复建居屋靴子落地[ID:nCH0082415])
路透香港10月12日电---香港楼价持续攀高,民怨渐增.港府在停建"居屋"("居者有其屋")计划八年後,终在周三宣布重推居屋计划.特首曾荫权在其任内最後一份施政报告中,宣布由2016/17年起四年恢复供应居屋单位,并承诺确保长远的土地供应稳定,以回应市民诉求,并稳定楼市.
此外,曾荫权还重申了未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标;并确保供应的土地每年平均能提供约4万个各类住宅单位,长远稳定楼市.
以下为路透整理的政府主要楼市措施:
**2011年10月**
--由2016/17年度起,四年内提供共超过1.7万个居屋单位,每年约2,500-6,500个.首年度先提供2,500个.
--为保持灵活性,每年实际上新建和推出的单位数目,视乎当时市场的需求情况而定.
--优化"置安心资助房屋计划",除了提供"先租後买"的模式,亦会提供"可租可买"的选择.
**2011年6月**
--所有价值1,000万港元以上的住宅物业的最高按揭成数为五成.
--价值700-1,000万港元住宅物业的最高按揭成数调低至六成,贷款额不可超过500万港元.
--价值700万港元以下的住宅物业最高可以做七成按揭,贷款额最高为420万港元.
--如按揭贷款申请人的主要收入并非来自香港,贷款的最高按揭成数,不论物业的种类和价值,亦需按照所适用的标准下调至少一成.
--以按揭贷款申请人资产净值为依据所批出的按揭贷款,最高按揭成数由五成一律下调至四成.
**2011年2月**
--在2011/12年推出共九幅住宅用地,主动拍卖或招标;其中五幅土地并指明作为兴建约3,000个中小型住宅单位.
--新一年度勾地表将新增18幅土地,可提供1.6万个住宅单位,按年增加逾七成.
--连同铁路上盖的招标项目、市区重建局的重建项目、以及私人重建项目,下一年度的私人住宅土地估计将可建3-4万个单位,远高于每年平均2万个的工作指标.
--探讨增加土地供应的新方法,包括在维多利亚港以外进行适度填海和发展岩洞.
**2010年11月**
--向在6个月内、6-12个月及12-24个月转售物业加徵额外印花税,税率分别为15%、10%和5%.
--收紧大额物业按揭成数,1,200万港元以上物业按揭成数由六成降至五成.
--价值800-1,200万港元的住宅物业的按揭贷款最高成数从七成下调至六成,贷款额不可超过600万港元.
--价值800万港元以下物业按揭成数上限仍维持七成,但贷款额不多于480万港元.
--所有非自住住宅物业、以公司名义持有物业、工商物业按揭成数一律下调至五成.
--全面取消所有住宅交易延迟缴交印花税.
**2010年10月**
--与香港房屋协会合作,推出"先租後买"的"置安心资助房屋计划".
--暂时将房地产于资本投资者入境计划下的投资资产类别中剔除.
--未来10年政府平均每年需提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地,确保楼市健康平稳发展.
--加快内部程序,向市场提供更多住宅用地;加快启德发展区的基建工程,提早至2015年将区内住宅用地推出市场.
**2010年8月**
--将1,200万港元以上物业按揭成数,由原来的七成收紧至六成.
--非自住物业实施六成按揭上限.
--禁止一手住宅物业以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售.
--提高取消交易的没收订金比例,由占楼价5%升至10%.
--要求向银行进行按揭贷款人士,其供款对收入比例不能高于50%.
--按揭证券公司暂停接受逾九成按揭贷款申请.
--主动推出三幅规模较细的中小型住宅土地拍卖.
**2010年4月**
--推出"九招12式",规管发展售销售一手住宅楼宇,包括楼盘开售前七天提供售楼说明书、楼盘开售前三天公布销售价单、发展商必须提供最少一个与交楼标准完全一致的示范单位等.
--推出六幅在勾地表(土地申请表)中,政府可主动出售的其中两幅进行拍卖.
**2010年2月**
--调高价值2,000万港元以上豪宅印花税率,由3.75%升至4.25%.
--不再容许购买2,000万港元以上楼宇的买家延交税款.
--研究活化居者有其屋第二市场. (完)
浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]
--整理 梁慧仪; 审校 屈桂娟
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。