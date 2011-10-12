〔香港个股〕电讯盈科分拆电讯业务上市获股东大会通过(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增管理层评论和股价表现)
路透香港10月12日电---香港主要电讯营运商--电讯盈科(0008.HK)拟以商业信托形式分拆电讯业务独立上市的计划,周三已获股东特别大会通过,其将成为首家在香港上市的商业信托.
该公司发布公告称,投票表决显示,有99.966%的投票股数投赞成票.
"在目前的国际环境下,这部分分拆上市的资产是非常稳定和有韧性的.等到市场稳定,我们将全力推进分拆和上市,这对我们的股东是有益的."电讯盈科主席李泽楷在股东特别大会上说.
电盈此前称,商托估值须不低于286亿港元才会分拆.分拆所得款项将用以减少电讯集团的债券,并为推动电盈增长业务的进一步发展提供资金.
一名股东在股东大会上询问管理层,"以商业信托分拆上市後,电盈是否会出售其持有的股份?"李泽楷回复称,电盈"至少会保留51%的权益."电盈的意向是透过分拆,出售商业信托的少数权益,公司仍会保留其电讯业务的大部份权益.
在本次股东特别大会前,李泽楷连续三个交易日入市增持,目前其持股已增至27.66%.除李泽楷外,持股18.5%的第二大股东中国联通(0762.HK)已表态支持方案,双方共计持股约46%,而方案获逾半数支持便可通过.
是次分拆此前已获香港联交所批准.
电讯盈科周三收跌0.34%,报2.87港元,表现逊于大盘恒生指数.HSI1.04%的涨幅.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进
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