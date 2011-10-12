〔路透专访〕思捷称其网站中国分店资讯并非最新,未讨论引入策略夥伴

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)财务总监周福安周三表示,壹周刊报导所引用的公司中国分店资讯为其网站未更新资料,公司已着手更新.
该篇指称思捷中国内地分店数目涉及不实的报导,今日导致思捷股价一度重挫逾13%.
周福安在接受路透电话专访时并表示,目前公司也未讨论及引入策略或财务合作夥伴.
"中国市场那麽大,分店或是百货公司柜位的位置经常变动...,我们已经在更新网站上的资料."周福安说.
今日出刊的香港杂志壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.
思捷收盘股价大跌7.45%至10.18港元,早盘一度大跌逾13%至至9.51港元.该股自9月15日年报公布以来,累计下跌了46%.9月底更一度跌至7.55港元,创下10年来低点.
交易员表示,此报导损及投资人对于该公司管理层的信心,公司可能需要更长时间才能重拾投资人的信心.(完)
--记者 李珊珊/李千仪; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类