〔路透专访〕思捷称其网站中国分店资讯并非最新,未讨论引入策略夥伴

路透香港10月12日电---以"Esprit"品牌闻名的衣履配件零售商--香港思捷环球(0330.HK)财务总监周福安周三表示,壹周刊报导所引用的公司中国分店资讯为其网站未更新资料,公司已着手更新.

该篇指称思捷中国内地分店数目涉及不实的报导,今日导致思捷股价一度重挫逾13%.

周福安在接受路透电话专访时并表示,目前公司也未讨论及引入策略或财务合作夥伴.

"中国市场那麽大,分店或是百货公司柜位的位置经常变动...,我们已经在更新网站上的资料."周福安说.

今日出刊的香港杂志壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.

思捷收盘股价大跌7.45%至10.18港元,早盘一度大跌逾13%至至9.51港元.该股自9月15日年报公布以来,累计下跌了46%.9月底更一度跌至7.55港元,创下10年来低点.

交易员表示,此报导损及投资人对于该公司管理层的信心,公司可能需要更长时间才能重拾投资人的信心.(完)