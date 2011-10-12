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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:46 BJT

《香港报摘》--经济日报10月13日

* 要闻版头条:

--早前承认房策有失误的行政长官曾荫权,昨在任内最後一份《施政报告》中,不单宣布复建居屋,更大刀阔斧改革推出被喻为卖大包的新居屋计划,又改革置安心计划,变为可租可买,并设有封顶价.变相将资助房屋政策,为夹心阶层提供"有赚无蚀"的新措施.

* 其他:

--东亚银行(0023.HK)副行政总裁李民桥表示,由于人民币升值的诱因,持续有港元存款转为人民币,令港元流动性进一步收紧,银行将会采取审慎的风险管理措施,并表明正检讨贷款组合,将会把贷款重新定价以将盈利最大化.

--百丽国际(1880.HK)公布,第三季鞋类业务同店销售增长18.5%,运动服饰业务同店销售增长2.5%,期内净开店693间.

--港股交易所基金(ETF)在内地挂牌的安排已获中证监落实的传言满天飞,不过消息人士透露,有关传言纯属"一场误会",试点基金公司至今尚未递交调整细节後的最终方案,而即使方案递交後,仍要根据正常渠道审批,相信离正式推出仍要一段时间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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