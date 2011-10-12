《香港报摘》--经济日报10月13日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 要闻版头条:
--早前承认房策有失误的行政长官曾荫权,昨在任内最後一份《施政报告》中,不单宣布复建居屋,更大刀阔斧改革推出被喻为卖大包的新居屋计划,又改革置安心计划,变为可租可买,并设有封顶价.变相将资助房屋政策,为夹心阶层提供"有赚无蚀"的新措施.
* 其他:
--东亚银行(0023.HK)副行政总裁李民桥表示,由于人民币升值的诱因,持续有港元存款转为人民币,令港元流动性进一步收紧,银行将会采取审慎的风险管理措施,并表明正检讨贷款组合,将会把贷款重新定价以将盈利最大化.
--百丽国际(1880.HK)公布,第三季鞋类业务同店销售增长18.5%,运动服饰业务同店销售增长2.5%,期内净开店693间.
--港股交易所基金(ETF)在内地挂牌的安排已获中证监落实的传言满天飞,不过消息人士透露,有关传言纯属"一场误会",试点基金公司至今尚未递交调整细节後的最终方案,而即使方案递交後,仍要根据正常渠道审批,相信离正式推出仍要一段时间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。