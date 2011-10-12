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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 07:59 BJT

《香港报摘》--信报10月13日

* 头版头条:

--特首曾荫权昨天以继往开来作为主题公布任内最後一份施政报告,除了推出扶贫和照顾长者等多项"派糖"措施外,甚至"越俎代庖"就未来发展提出多项建议.社会虽普遍支持这份末代施政报告,但形容"这是迟来了几年的施政报告".

* 其他:

--根据港大公布的经济预测显示,受欧美经济萧条危机拖累,香港今年下半年的经济增长将显着放缓,预料失业人数于今年年底时大增7,000人,而全年通胀率料为5.2%,较去年通胀率大增逾倍.

--摩根士丹利表示,全球经济放缓,加上近期内地中小企信贷压力增大,内地银行未来的盈利风险升高,但这目前这些隐忧不太可能影响银行的账面价值.大摩分别调高内银股2012年和2013年信贷成本预期5%和6%,但仍较2008年中国经济放缓至7.6%时的信贷成本为低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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