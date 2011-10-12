《香港报摘》--信报10月13日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--特首曾荫权昨天以继往开来作为主题公布任内最後一份施政报告,除了推出扶贫和照顾长者等多项"派糖"措施外,甚至"越俎代庖"就未来发展提出多项建议.社会虽普遍支持这份末代施政报告,但形容"这是迟来了几年的施政报告".
* 其他:
--根据港大公布的经济预测显示,受欧美经济萧条危机拖累,香港今年下半年的经济增长将显着放缓,预料失业人数于今年年底时大增7,000人,而全年通胀率料为5.2%,较去年通胀率大增逾倍.
--摩根士丹利表示,全球经济放缓,加上近期内地中小企信贷压力增大,内地银行未来的盈利风险升高,但这目前这些隐忧不太可能影响银行的账面价值.大摩分别调高内银股2012年和2013年信贷成本预期5%和6%,但仍较2008年中国经济放缓至7.6%时的信贷成本为低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。