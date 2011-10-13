《香港重要政经日程》--10月13日-10月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
10月13日(周四)
--10:00 中国环保能源(0986.HK)股东特别大会.
--10:00 中国卫生控股(0673.HK)股东周年大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)股东特别大会.
--11:00 美银美林财富管理发表2011年亚太区财富报告.
--11:00 台泥国际(1136.HK)股东特别大会.
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月14日(周五)
-- 公布9月份外汇基金境外资产.
--10:00 比亚迪电子(0285.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫(3833.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:00 澳优(1717.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
10月17日(周一)
-- 中电控股(0002.HK)举行董事会会议,商议派发第3期中期股息等事宜.
-- 10:00 亚洲电信媒体(0376.HK)股东大会.
-- 10:30 大成糖业(3889.HK)股东大会.
-- 11:00 五菱汽车 (0305.HK)股东大会.
10月18日(周二)
-- 16:30 香港公布7-9月份失业率数字.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季度业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布第三季度业绩.
-- 10:00 恒隆地产(0101.HK)股东大会.
-- 11:00 恒隆集团(0010.HK)股东大会.
10月19日(周三)
-- 09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开股东大会.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- 华彩控股(8161.HK)公布第三季度业绩.
*10月20日(周四)
--09:00 中国石油股份(0857.HK)在北京召开股东大会.
-- 中国金石(1380.HK)公布第三季度业绩.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季度业绩.
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注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。