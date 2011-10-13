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亚洲 | 2011年 10月 13日 星期四 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月13日

路透香港10月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7786港元HKD=)

美股道琼工业指数周三收高102.55,或0.9%,报11518.85点.因欧洲增强其金融救助基金规模的进展促使更多投资者重回股市.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 180.070 2.67 75206 14.007 2.09

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.480 11.13 391085 4.194 3.05

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.900 1.03 468085 74.519 2.01

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.190 3.51 288748 20.323 3.06

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.670 2.70 149526 9.309 2.97

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.860 2.27 59085 7.301 1.69

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.610 2.92 648795 64.734 3.41

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.810 -0.47 89838 4.808 2.95

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.250 1.71 515135 15.752 3.22

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.050 6.18 169899 18.708 1.45

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.500 2.04 49068 3.209 1.22

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.790 10.33 32008 4.634 1.63

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.360 9.29 22167 1.428 -48.63

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.590 5.71 76451 0.403 2.01 (完)

--整理 黄运涛

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