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公司新闻(中文) | 2011年 10月 13日 星期四 09:20 BJT

〔路透专访〕联想有信心继续提升全球市占率,拉近与惠普的距离--CEO

路透香港10月13日电---首度登上全球个人电脑(PC)亚军宝座的联想集团(0992.HK)周四表示,有信心继续提升全球市场占有率,拉近与惠普(HPQ.N)的距离.

联想集团首席执行官(CEO)杨元庆在一个电话访问中并对路透表示,并购已成为公司成长策略中一项"非常有价值的工具".

根据两家研究公司Gartner和IDC的数据,惠普(HPQ.N)第三季PC出货成长5.3%,仍为最大的PC厂商,而联想则挤下戴尔DELL.O,成为全球第二大PC制造商.(完)

--记者 黄运涛/李千仪; 审校 林高丽

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