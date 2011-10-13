《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

* 明报:

--中国旺旺(0151.HK)主席蔡衍明旗下Norwares Overseas Inc.周三(12日)入禀高等法院,指亚洲电视未有在限期内偿还2,300万港元,故向法院申请将亚视清盘.亚视则对事件表示遗憾,并同意赎回款项.

--财政部周三(12日)披露,包括恒大(3333.HK)、远洋地产(3377.HK)等多家本港上市公司,都存在会计违规问题,导致资产和收入不实、少缴税款.

--国泰航空(0293.HK)货运业务在今年第二季起已陷入低潮,行政总裁史乐山在公司内部刊物中表示,集团经济舱收益近期亦开始下滑,预期未来头等及商务舱业务或会进一步受到波及.

* 星岛日报

--恒大地产(3333.HK)公布,9月份单月实现91.59亿元人民币合约销售额,升79.4%;累计1至9月,共完成合约销售额692.6亿元人民币,已完成全年700亿元人民币销售目标的近99%.

--东亚银行(0023.HK)主席李国宝于周一增持10万股东亚银行股份,每股平均价24.458港元,涉及金额约245万港元,持股比例由2.95%增至2.96%.

* 苹果日报

--佐丹奴(0709.HK)管理层向德银表示,下半年内地及香港的营业额增长,均较上半年出现放慢的情况,惟料内地市场可望在第四季找回增长动力.

* 东方日报

--中国太平(0966.HK)公布,旗下太平人寿保险于今年首九个月之累计保费收入为242.63亿元人民币,同比跌约6.4%.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)公布9月经营情况,旅客量为420.61万人次,同比增长5.8%,首9个月为3,697.25万人次,同比增6%;货邮运输量方面,9月为10.3万吨,同比跌2.5%;而首9个月为85.7万吨,同比增2.6%.

* 文汇报

--汇丰经济研究亚太区联席主管范力民表示,由于欧美经济疲弱不振,未来一段时间将会影响本港的出口及物流业表现;故将本港今年全年经济增幅由6.5%下调至5%,但他强调该增幅相对而言仍属强劲.

* 大公报

--恒大地产333.HK副主席兼行政总裁夏海钧表示,未来两个月将放缓销售步伐,推盘数目将会减少,以及提高销售价.他期望2012年目标可达千亿港元.

--广西北部湾银行董事长滕冲透露,该行正筹备引进策略投资者以加强银行的产品和管理水平,打造具有竞争力的银行,目标利用约两年时间实现该行A+H上市的计画.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.