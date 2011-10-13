〔港报财经评论〕中央拟调高暴利税起徵点--香港经济日报10月13日

中央拟调高暴利税起徵点 /余少文

A股昨日急反弹,带动国企指数两连升,只是中央稍後公布宏观经济数据,或令股民日内采取观望态度,至于资源税新规扩大至全国,将会拖低石油股明年盈利,但中央会上调石油及天然气特别收益金起徵点,应该可以抵销资源税新规带来的影响.抵销资源税新规负面影响.而A股经过五连跌後,昨日成交量急增配合下反弹,若能保持反弹势头,可以间接带动国指续反弹,内银H股仍有反弹空间,支撑国指上试较高水平. 至于中央落实全国推行资源税新规後,向上修订的税率主要在石油和煤炭等行业身上,故石油股和煤炭股股价近日表现跑输大市,尤其石油股昨日表现最差,昆仑能源(0135.HK)逆市下跌,中国海洋石油(0883.HK)原地踏步,中国石化(0386.HK)表现算是稍佳,升幅也只有1.3%而已,相信是受原油和天然气要从价定率及扩大至海上,税率由5%至10%不等,较市场早前预期的5%为多所致.

中金预期石油股盈利提升.中金公司在9月的一份报告曾指出,若然把资源税扩大至全国,以中国石油(0857.HK)、中石化和中海油明年预测实现油价102美元、98美元和109美元计算,三大石油集团明年盈利会减少约4%.但中石化总裁王天普昨日透露,中国将提高石油及天然气特别收益金的起徵点,但尚无时间表.中石化主席傅成玉则补充新资源税对中石化盈利没有重大影响,而支付的暴利税也会减少.中金报告指出,若然暴利税起徵点由目前的每桶40美元上调至45美元,基本上可以抵销资源税,如起徵点调高至50美元,更可提升石油股明年盈利,尤以中石油会最受惠,盈利可增加4%.

当然,国际油价过去半年由高位回落三分之一,如纽约期油便由115美元跌至上周低位75美元,目前在85美元争持,若然油价明年能重越100美元,有利中石油和中海油来年盈利表现.只是中海油旗下油田漏油事件仍未解决,或要作出巨额赔偿,为其业绩带来不明朗因素;相反中石油相对稳定,即使油价回落也可改善其炼油业务,加上预测息率仍是众石油股中最高约5厘,以及提高暴利税起徵点最受惠股份,在石油股中可以睇高一线.(008)

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内房政策较港房紧 /林瑞芬

之前看淡的投资者如拿机关枪乱扫,股民本能反应就是沽货逃生,甚麽估值低于金融海啸价都抛诸脑後.现在港股走势改善,但究竟欧、美及中国的经济转弱程度有多深企业盈利受影响有多大股价应跌多少目前尚难逆料,只能见步行步.市场气氛无疑有改善,至少斯洛伐克再次推迟对欧洲金融稳定基金(EFSF)扩容法案的表决,股市已不像早前慌失失地当重大利淡消息,令股市大跌,但今次不跌反升,显示人心已稍为转稳.从港元近周转强,亦显示资金的流走放缓,港股抛售压力减少.信心可否持续改善还要等德国的挽救危机计划出笼,若计划再令人失望,欧洲银行业危机有可能大爆发,港股很容易回复早前的慌失失跌势.若欧美政经局势进一步缓和,港股还有反弹空间.

内房目前面对中央政策博弈压力甚重.如中国广东省佛山市住建局宣布于本月12日起放宽限购令,但事隔数小时後,中国政府于周二晚叫停放宽限购令的措施,可见政策对市道仍具决定性影响.据中原集团研究中心发表报告,佛山”限购”由放宽至终结相距不足12小时,暗示中央与地方政府亦进入深度角力.目前物业成交急降已使地方政府压力重重,但楼价调整幅度距离中央目标仍有距离.交银国际亦发表研究报告,指中国政府迅速叫停放宽限购令的措施,显示任何放宽紧缩政策的举动,将会面临中央政府的强大阻力.

调控房市政策未能放松.中行前日发布的”中国经济金融展望季报”认为,无论从经济形势,还是从房地产市场形势来看,预计房地产调控政策都不会放松,也不应放松,房价回调压力将进一步增大,近期部分城市已开始出现价格松动.随着房地产企业资金压力的进一步加大,预计商品住宅价格调整的拐点可能会在2012年春节前後到来. 大前提下,揣测内房股近日从低位的回升,也似乎是一般超卖反弹而已,以中国海外(0688.HK)为例,之前用技术走势探讨过股价可能下试10港元,结果曾低见9.99港元,认真神奇,今次反弹,14港元应有阻力,昨已见沽空额达3亿港元,占其股份成交额32.6%,股民勿掉以轻心.(010)