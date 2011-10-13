〔港报财经评论〕九 牛十杀熊?--信报10月13日

九 牛十杀熊？ /陆文

9月份的恐慌沽售究竟是否为10月份大反弹制造平台?恒指连升5个交易天,欧美股市一下子对利淡消息呈现抗体,如欧盟要求银行一级资本充足率最少7%,斯洛伐克投票未通过EFSF扩容;同样,美国通过人民币操纵汇率提案可能引发贸易战,甚至中国佛山紧急叫停放宽限购令,均使欧美与A股表现造好,A股的内银、保险股、地产股,以至工业股大升,沪综指升3.04%,创全年单日最大升幅,是因为批准推出跨境ETF,本周CPI可能低见5.8%,亦有中央政策可能有放宽的预期.值得留意的是,近期一批热门沽空股愈弹愈急,补仓力量未减,恒指上望19,000点这重要阻力区,维持以个股短期值博率为依归,近月的反弹亦可视为未来高台跳水的准备.

侧闻沽空借货的利息大部分被基金公司作为行政费用”入袋”,对基金组合及表现构成极不利影响.近日传闻监管方面正了解相关收益入账及行为,是否存着不道德问题,不排除导致基金借货活动大幅收敛,甚至加速要求沽空者偿还,引发近日不少经常成沽空大鳄狙击的股份大幅反弹,其中一批内房、内银及濠赌股,投资者不妨留意这补仓潮会否持续.近日反弹过急令部分看淡的投资者在反弹期内加码,结果出现愈挟愈急现象.在目前欧美各央行政致力稳定金融体系及有形之手频出招下,扭转结构问题效果难料,但有能耐维持一段偏安局面,有利挟仓反弹不减,投资者不妨多留意反弹市出现成交额急增才是近尾声讯息,代表沽空者纷纷回补平仓计数呢!

谈及内房股,昨天在中国佛山政府被勒令收回修改限购令下,早段先跌後回升,除了A股上扬寄望中央酌量宽松措施,部分省市面对地产收益大减,导致有财政压力趋紧张,为避免楼市出现恶性抛售,中国短期收紧日子应过去,正好为过往的沽空主力股急升,雅居乐(3383.HK)弹14.7%、恒大(3333.HK)弹10.2%、保利香港(0119.HK)升9.1%及越秀地产(0123.HK)升7.2%,中国海外发展(0688.HK)亦先跌後升,这批严重超卖者不排除在利淡消息冒现下出现技术反弹.此外,港府昨天推出的香港楼市政策下,对大部分地产股中短期影响有限,不排除亦引发技术反弹对象,这份涉及土地政策主干的施政报告,如能在去年发表,可值90分,但在港府缺乏远见及漠视外围风险与长期享乐下,导致目前香港楼市尾大不掉,现在高地价政策有所收敛下,香港正修补过去一段泡沫不致爆破的危机呢!(B05)

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瑞郎成高风险货币 /苏子

近日环球股市的跌势已见喘定下来,市场避险情绪开始回落,美汇指数亦自接近80心理关口附近显着回落,故高风险货币亦相继止跌回升.值得留意的是,早前因瑞士央行把瑞郎与欧罗挂钩的干预瑞郎强势行动,除了成功把瑞郎的强势暂时扭转过来外,亦同时把瑞郎变成一只高风险货币,令其走势与美元呈反比关系,故近日美元自高位向下显着回落,令本来处于良好上升势头的美元兑瑞郎亦跌破在上月15日的0.8646低位及上月29日的0.89低位所形成的短期上升支持线、20天SMA的0.9025支持关口和0.90心理关口,昨天欧洲市曾一度低见0.8934,较上周四所造的0.9314高位大幅回落380点子或4.1%.

目前看来,瑞郎应已失去了避险货币的身份,其主体走势将会视乎美元兑瑞郎及欧罗兑瑞郎的表现而定.而近日瑞郎的走势则主要受到美元见顶回落所影响,反而欧罗兑瑞郎对近日瑞郎的走势并无明显的启示作用.而欧罗兑瑞郎自上周四升破200天SMA的1.2330重要阻力关口後,最高仅见1.2438,始终未能在突破200天SMA重要阻力位後上试至更为关键的1.25心理关口;不过,由于汇价向下的调整一直可以守稳在200天SMA之上,故短线而言,便要看看欧罗兑瑞郎能否继续企稳在200天SMA支持以上并顺势突破1.25心理关口,从而挑战今年5月20日所造的1.2644高位了.

如瑞士央行真的不问代价可以力守欧罗兑瑞郎在1.20关口以上不破,随後欧罗兑瑞郎更可以顺利突破1.25心理关口及5月20日的1.2644高位,那便要提防届时汇价会向上出现爆升的情况,因欧罗兑瑞郎自今年5月中旬在日线图上正呈现一个利好後市的头肩底形态.一旦汇价成功上破5月20日的1.2644高位阻力收市,已可确认突破此形态的颈线阻力,故大方向而言汇价将会朝着1.50心理关口迈进.如欧罗兑瑞郎後市可以顺利向上作出重大突破的同时,美元亦见同步上升,至于欧罗兑美元只是保持偏弱的势头及逐步回落至1.30心理关口以下波动,未见出现急跌情况的话,那意味着瑞郎後市的表现将远较欧罗为差,因此才可以令欧罗兑瑞郎在突破头肩底阻力後向上出现爆升情况.故投资者如相信瑞士央行有能力阻止欧罗兑瑞郎重拾弱势,而且亦看淡欧罗兑美元的表现,反而可待欧罗兑瑞郎回落时采取趁低买入的策略,止蚀位设于1.1980支持以下.(B08)