〔港报社评〕居屋计画新胜旧补价利益须摆平--星岛日报10月13日

回应楼价高企“上车难”的民怨,行政长官曾荫权在他最後一份“施政报告”中,正式提出复建居屋.新居屋计画在订价和转售安排上,比原居屋计画优胜.至于当中补地价的构思,可能会引起社会争议,港府宜谨慎化解,确保利民措施可以顺畅落实.

“施政报告”以房屋政策作为其中一个重点,提出增辟土地和复建居屋等措施,并没有“震散”楼市和地产股,原因是这道楼梯已经响了很久,如今终于见到人下来而已,建屋数量又在大家预期之内,整体措施逐步推行,不致过分急进,相信市场早已消化了消息.第一批新居屋预计五年後落成,规划目标是每年推出5,000个,而且可以因应市况调整甚至暂停,不复“八万五”时期的排山倒海.港府目标是每年提供可建4万个住宅单位的土地,包括公屋、居屋和私楼,比“八万五”温和,再加上调节机制,在协助市民置业安居时,避免大力冲击楼市.

新居屋数量有弹性,订价参照申请者负担能力,较贴近帮助能力有限的市民“上车”的目标.至于转售安排,提出了较大胆的突破.要是港府同意这个补价安排扩展至现有居屋业主,由于涉及的升值金额可能相当可观,随时会惹来社会其他非受惠阶层的不满,包括已经补价出售居屋的原业主,以及众多享受不到任何房屋津贴的中产人士,质疑当初已经享受了一次优惠的买家,是否应该再享受新优惠.港府需要谨慎摆平各方面的矛盾,做好新居屋计画,宜早日广纳民意,争取在现届港府订出解决方案. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.