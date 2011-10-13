〔港报社评〕施政成效留问号派糖政策埋隐忧--信报10月13日

特首曾荫权昨天发表任内最後一份施政报告,以开绿灯姿态,回应复建居屋的社会诉求.这一份力图纾缓香港社会核心矛盾激化的港府报告,所公布的措施确实针对了一些问题,也提出了一些治标的修补方案,但对于解决社会核心矛盾的治理成效,并没有随曾荫权宣读最後一份施政报告终场而为公众注入信心,反而留下更多政策成效的问号.

复建的居屋到2014/2015年才预售,对解决目前中下阶层的置业需求并无立竿见影之效.很明显,楼价随经济周期而起落,届时,这项房屋政策是否针对了当时的有效住屋需求也成疑问.因此可以说,制订政策缺乏前瞻性思维,只能处处被动,陷入施政困境.

缺乏长远的施政思维,不仅见诸于房屋土地政策,在治理贫富两极化、人口老化政策问题上,同样留下连串问号.设立“广东计划”,让移居广东省的合资格长者在当地领取高龄津贴,毋须回港.增设长者交通优惠,这些措施对解决社会人口老化问题.长者最需要的医疗及护理的关键政策环节,仍然避重就轻.难怪有学者批评,施政报告的政策没有触动到处理香港社会人口老化的根本焦点.

究竟这是特首任内最後一份施政报告的“权宜“做法,今後会否“常态化”,此举显然是港府管治行为的一个重大转变.若“常态化”,特首通过施政报告“派糖”.昨天的施政报告便初试啼声,在选举政治和社会强烈要求再分配改革的形势下,香港民生政策更容易滑向“福利化”,势必把“大市场、小港府”的格局逐步彻底改变,并为争夺资源的再分配埋下更多社会冲突隐忧. (A02)