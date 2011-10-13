〔港报社评〕"曾版居屋"有托市机制,资助安居变资助赚钱--明报10月13日

特首曾荫权在最後一份施政报告,以较多篇幅具体地阐述土地房屋政策,在临别秋波之际,曾荫权才认真体待土地房屋问题,包括提出新居屋计划和优化置安心计划,对应夹心阶层和中产人士置业难问题,以纾解怨气.不过,这两项计划异乎昔日的居屋计划,原则上扭曲了资助有需要人士置产安居的原旨,变相资助一些人赚钱,公平性会引起争议.新居屋设定“退市”机制,客观效果更有托市之嫌,扭曲了“居者有其屋”协助市民置业安居的宗旨.

新居屋补价安排,为下届港府制造难题.曾荫权表示,新居屋业主在购入单位5 年後卖楼,以购入单位时的资助额计算补价,新居屋业主当然高兴,但是30 万原居屋业主却未能享用这种安排,形成港府大细超,对于下届港府这是一个大难题.

港府以公共资源资助有需要人士置业安居,例如原居屋计划,争议不大,很多人都认为此乃港府应有之义.但是,关于新居屋补价和置安心单位售价封顶,变相资助合资格人士买楼赚钱,相信大多数人都不以为然,对此会有较强烈反弹.不过,新居屋补价和置安心封顶价安排,个中隐约有一条理路,就是提供极大诱因,鼓励业主卖楼套现赚钱,然後投入私人住宅市场.

曾荫权改变原居屋性质,以升值尽归业主为诱因,鼓动业主卖楼套现再买楼(甚或炒楼),如此新居屋和优化置安心计划,对香港社会是好是坏,值得深入探讨. 30 多年来行之有效、大家熟悉的原居屋计划,对香港社会有很大贡献,曾荫权不复建原居屋,兴建诸多疑窦的新居屋,使人费解. (A04)