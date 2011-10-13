〔香港热股〕思捷早盘强劲反弹逾11%,公司澄清中国销售点资讯无误

路透香港10月13日电---在公司澄清年报提供的中国销售点资讯无误後,以"Esprit"品牌闻名的香港思捷环球(0330.HK)周四早盘强劲反弹,股价大涨逾11%,扳回昨日跌幅.

思捷昨日因香港杂志壹周刊称其在网站所刊载的中国销售店数目有夸大之嫌,股价盘中一度重挫逾13%,最终以大跌7.45%作收.收盘後,思捷财务总监周福安向路透澄清,该报导引用的为其网站未更新资讯,公司每半年公告的分店数都经过会计师核数,数目无误.

本地时间上午9:47时,思捷大涨11.59%,报11.36港元,稍早最高涨13.36%至11.54港元;大盘恒生指数.HSI升1.06%.

周福安昨晚接受路透专访时称,"中国市场那麽大,分店或是百货公司柜位的位置经常变动."

壹周刊报导,思捷声称在中国有498家直营店以及404家百货公司内分店,但经查访後部份分店地址或电话无法连系,或不存在,在广州的店面则出现重覆计算.

周福安表示,9月时公司曾公告至6月30日止中国内地共有1,012个销售点,这个数字是正确的,"他们(壹周刊)没有跟我们联络,否则会发现其中的差异."[ID:nCN1147032](完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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