〔港报社评〕新居屋优惠过丰,恐本末倒置--经济日报10月13日

香港特首曾荫权昨天宣读其任内最後一份施政报告,最大亮点是推出新居屋政策.然而,新居屋严重偏离助中下阶层上车此资助房屋政策的目标,变成福利大抽奖,只怕弄巧成拙,令真正有需要人士更难获得帮助,港府务须三思.各界原已预期,施政报告会把明年2月财政预算案的惠民措施推前,在昨天大派糖,惟特首昨公布举措之优渥仍超外界预计,此虽令受惠者有意外之喜,亦令人担心部分举措尤其新资助房屋政策过犹不及,弊大于利.

港府的资助房屋政策目标,除公屋是让最基层居有其所外,便是协助中下以至中产阶层在偏高楼价下仍可上车,故过往居屋虽有津贴,但户主出售居屋单位须按市值补回差价,以免变成双重补贴,超越政策原意而浪费公帑.

但特首昨提出的新居屋政策,户主出售居屋时只需交还港府昔日作补贴的“贷款”,不用按最新市值补回差价.特首指是要藉此令居屋住户更愿出售居屋,提高居屋流转度.惟此恐怕本末倒置,更损原有目标,且尾大不掉.

新居屋政策如此,优化置安心计划亦有令受资助者置业可稳赚的过度优惠问题,此显露现任港府为最後一份施政报告筹划惠民措施时,急进而忘却政策本来目标,恐将为日後港府带来沉重包袱,引发社会争议.港府应再三思量,修订新居屋与优化置安心计划的细节,确保此是助市民置业而非大派福利之举. (A04)