〔香港热股〕恒大地产早盘大涨近18%,完成全年销售目标无悬念

路透香港10月13日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周四早盘股价最多曾大涨近18%,该公司9月份的合同销售额按年大增近八成,今年首九个月完成全年目标99%.

受内地"限购令"扩大及银行收紧信贷影响,今年内地房地产商于"金九银十"旺季的销售黯然失色,龙头企业中国海外(0688.HK)和万科(000002.SZ)200002.SZ9月份的合同销售额按年分别下滑18%和12%.

但恒大地产9月份的销情亮丽,当月合同销售额按年上升79.4%,至91.6亿元人民币,按月则微增0.6%;1-9月来该公司累计合同销售额692.6亿元,完成全年目标700亿元的99%.

恒大地产早盘曾升至3.43港元的盘中高位,升近18%.香港时间10:38,恒大地产涨16.84%,报3.4港元;大盘恒生指数.HSI则升1.5%.过去一个月该股累计下滑24%.

投行美银美林的报告称,恒大地产管理层称今年最後两个月将会放慢销售,以留待作为来年的增长空间,但该行相信,这对公司的整体现金流不会有影响.(完)