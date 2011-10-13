〔香港热股〕百丽国际创一个月新高,三季度中国区鞋类同店销售增18.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---中国鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)周四早盘股价创逾一个月新高.该公司周三晚间表示,中国地区三季度鞋类业务同店销售增长18.5%.此增速高于公司先前预估的全年增长15%.
本地时间上午11:15时,百丽国际涨3.48%至14.86港元,稍早升逾4%至14.96港元,为9月8日15.30港元以来最高;大盘恒生指数.HSI升1.52%.
百丽同时发布新闻稿指出,三季度运动服饰业务的同店销售增长为2.5%;该公司除了自创的Belle、Joy & Peace等品牌外,还代理Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等运动品牌.
至6月30日止,百丽中期净利按年升29%至20.07亿元人民币;首席执行官盛百椒在业绩会表示,上半年鞋类同店销售增长强劲,远远超过原来预期的10-15%.他并预估鞋类全年同店增长将在15%.[ID:nCH0076221](完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。