〔香港热股〕百丽国际创一个月新高,三季度中国区鞋类同店销售增18.5%

路透香港10月13日电---中国鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)周四早盘股价创逾一个月新高.该公司周三晚间表示,中国地区三季度鞋类业务同店销售增长18.5%.此增速高于公司先前预估的全年增长15%.

本地时间上午11:15时,百丽国际涨3.48%至14.86港元,稍早升逾4%至14.96港元,为9月8日15.30港元以来最高;大盘恒生指数.HSI升1.52%.

百丽同时发布新闻稿指出,三季度运动服饰业务的同店销售增长为2.5%;该公司除了自创的Belle、Joy & Peace等品牌外,还代理Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等运动品牌.

至6月30日止,百丽中期净利按年升29%至20.07亿元人民币;首席执行官盛百椒在业绩会表示,上半年鞋类同店销售增长强劲,远远超过原来预期的10-15%.他并预估鞋类全年同店增长将在15%.[ID:nCH0076221](完)

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