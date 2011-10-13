〔路透专访〕中国燃气目标于2015年天然气销量倍增,天然气有涨价压力--高层

路透香港10月13日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周四称,公司目标于2015年的天然气销量接近100亿立方米,较今年增加接近一倍.同时在国内外天然气存在价差下,中国的零售价格面临上调.

该公司联席董事总经理梁永昌在接受路透访问时并称,随着西气东输二线以及中国与哈萨克斯坦、缅甸的天然气管道全面投产,加上多个液化天然气(LNG)码头投入使用,2013年起国内天然气供应显着增加,而该公司的天然气销量亦将由今年的52亿立方米,增至2015年接近100亿立方米.

"现时车用天然气的售价较汽柴油低一半,中国国内天然气有涨价压力."他说,"今年底或明年初有需要提高天然气零售价格,以平衡国内外价差."

消息人士此前对路透称,众所关注的中国成品油价格机制改革方案,以及天然气形成价格机制方案已上报国务院,正等待审批.未来中国有望建立一个类似目前成品油定价机制的天然气形成价格机制,国内市场的天然气价格可能会随着国际市场油价的变化进行动态调整.[ID:nCN1147042]

梁永昌透露,该公司最近成立一家新公司,专门发展LNG和压缩天然气(CNG)的加气站业务.

另外,公司希望于今年底完成收购百江气体公司馀下51%股权,使液化石油气业务(LPG)向下游进一步整合,整体毛利率得以提升.

"公司目标于2015年将液化石油气业务分拆独立上市."他说.

中国燃气盘中曾涨近8%,触及2.06港元;午盘中段涨幅收窄至4.19%,报1.99港元.(完)

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]