〔香港房地产〕料未来数月写字楼需求放缓,住宅楼价轻微调整--莱坊

路透香港10月13日电---物业顾问--莱坊(Knight Frank)周四表示,全球经济放缓及主要股市进入熊市,香港的写字楼的需求在未来数月内很可能会放缓;至于房屋短缺的问题短期内难解决,除非欧债危机严重恶化,住宅价格年底前只会轻微调整.

莱坊发表的研究报告指出,受欧美国家负面经济消息及全球股市动荡影响,上月香港物业市场疲弱,写字楼及住宅市场均有调整迹象.9月份甲级写字楼的价格按月下跌1.8%.由于在当前全球金融危机影响下,企业扩展需求主要来自非金融业,令核心及非核心的写字楼租金差距收窄.

住宅市场方面,由于部份业主轻微下调叫价,令二手住宅价格下跌.但豪宅价格按月跌幅收窄,从8月份的2%收窄至0.5%.豪宅租金于9月份则轻微下调1.7%.

莱坊大中华研究部主管林浩文表示,由于缺乏新的供应及空置率低,预计甲级写字楼的租金将维持稳定,核心及和非核心地区之间的租金差距将进一步缩窄.此外,虽然政府昨天发表的施政报告宣布,推出新居屋及更多住宅用地,但房屋短缺的问题不会在短期内解决.除非欧债危机严重恶化,住宅价格在年底前只会轻微调整.

根据量度香港住宅楼价晴雨表的中原城市领先指数,今年以来香港的住宅楼价累计升12%.由于香港主要银行今年以来先後五次上调按揭利率,楼价在年中冲高後,过去四个多月以来反覆高位横行.(完)