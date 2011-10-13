〔香港房地产〕料未来数月写字楼需求放缓,住宅楼价轻微调整--莱坊

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---物业顾问--莱坊(Knight Frank)周四表示,全球经济放缓及主要股市进入熊市,香港的写字楼的需求在未来数月内很可能会放缓;至于房屋短缺的问题短期内难解决,除非欧债危机严重恶化,住宅价格年底前只会轻微调整.
莱坊发表的研究报告指出,受欧美国家负面经济消息及全球股市动荡影响,上月香港物业市场疲弱,写字楼及住宅市场均有调整迹象.9月份甲级写字楼的价格按月下跌1.8%.由于在当前全球金融危机影响下,企业扩展需求主要来自非金融业,令核心及非核心的写字楼租金差距收窄.
住宅市场方面,由于部份业主轻微下调叫价,令二手住宅价格下跌.但豪宅价格按月跌幅收窄,从8月份的2%收窄至0.5%.豪宅租金于9月份则轻微下调1.7%.
莱坊大中华研究部主管林浩文表示,由于缺乏新的供应及空置率低,预计甲级写字楼的租金将维持稳定,核心及和非核心地区之间的租金差距将进一步缩窄.此外,虽然政府昨天发表的施政报告宣布,推出新居屋及更多住宅用地,但房屋短缺的问题不会在短期内解决.除非欧债危机严重恶化,住宅价格在年底前只会轻微调整.
根据量度香港住宅楼价晴雨表的中原城市领先指数,今年以来香港的住宅楼价累计升12%.由于香港主要银行今年以来先後五次上调按揭利率,楼价在年中冲高後,过去四个多月以来反覆高位横行.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。