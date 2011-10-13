〔中港个股〕华能国际称前三季度境内电厂发电量同比增长23.9%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月13日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周四公布,今年前三季度境内电厂发电量同比增长23.9%,售电量则升24%.
该公司的公告称,1-9月境内电厂的发电量为2,364亿千瓦时,售电量为2,228亿千瓦时.
公告并称,发电量增长的主要原因是公司抢抓1-7月全国经济形势较好、社会用电需求较旺的有利时机,多渠道开拓市场,增发有效益电量;同时也得益于多台新机组投产发电及收购.
华能国际H股收涨2.52%,报3.25港元;其A股则升0.93%,报4.33元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。