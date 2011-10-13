〔中港个股〕华能国际称前三季度境内电厂发电量同比增长23.9%

路透香港10月13日电---中国最大发电商--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)周四公布,今年前三季度境内电厂发电量同比增长23.9%,售电量则升24%.

该公司的公告称,1-9月境内电厂的发电量为2,364亿千瓦时,售电量为2,228亿千瓦时.

公告并称,发电量增长的主要原因是公司抢抓1-7月全国经济形势较好、社会用电需求较旺的有利时机,多渠道开拓市场,增发有效益电量;同时也得益于多台新机组投产发电及收购.

华能国际H股收涨2.52%,报3.25港元;其A股则升0.93%,报4.33元人民币.(完)

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