〔中港个股〕中信证券称9月净利润为4,359万元人民币

路透香港10月13日电---中国最大上市券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)周四称,9月营业收入为1.67亿元人民币,净利润则为4,359万元.但其未提供去年同期比较数字.

该公司的公告并称,截止9月30日为止的净资产为570.28亿元.

中信证券H股今日微收跌0.14%,报14.2港元;其A股亦跌0.5%,报11.85元人民币.(完)

浏览中信证券其他新闻,请点选[6030.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)