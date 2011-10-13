〔中港个股〕中信证券称9月净利润为4,359万元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月13日电---中国最大上市券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)周四称,9月营业收入为1.67亿元人民币,净利润则为4,359万元.但其未提供去年同期比较数字.
该公司的公告并称,截止9月30日为止的净资产为570.28亿元.
中信证券H股今日微收跌0.14%,报14.2港元;其A股亦跌0.5%,报11.85元人民币.(完)
浏览中信证券其他新闻,请点选[6030.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选