《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7774港元HKD=)
美股道琼工业指数周四收低-40.72,或-0.35%,报11478.13点.因之前摩根大通公布的业绩和中国贸易数据疲弱,重燃投资者对经济增长放缓将影响企业盈利的担忧.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 176.000 -2.26 51530 13.688 -1.67
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.110 -2.74 324846 4.078 -1.49
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.600 -0.63 376929 74.041 0.87
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.610 1.07 286907 20.538 -1.02
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.050 0.32 63798 9.337 0.61
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 92.410 -1.54 73039 7.187 0.66
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.380 -0.55 503056 64.366 -0.44
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.970 -2.98 86065 4.664 0.74
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.950 -1.48 492598 15.516 0.36
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.270 0.91 139216 18.876 -2.60
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.490 -0.06 44318 3.206 -1.35
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 28.620 -3.93 25773 4.452 -1.94
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.900 -2.51 12504 1.392 -50.81
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.610 0.77 30608 0.406 -3.34 (完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。