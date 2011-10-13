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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 07:48 BJT

《香港重要政经日程》--10月14日-10月21日

=====================今日香港主要政经消息===========================

10月14日(周五)

-- 公布9月份外汇基金境外资产.

--10:00 比亚迪电子(0285.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 新疆新鑫(3833.HK)在中国举行股东特别大会.

--14:00 澳优(1717.HK)股东特别大会.

--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

10月17日(周一)

-- 中电控股(0002.HK)举行董事会会议,商议派发第3期中期股息等事宜.

-- 10:00 亚洲电信媒体(0376.HK)股东大会.

-- 10:30 大成糖业(3889.HK)股东大会.

-- 11:00 五菱汽车 (0305.HK)股东大会.

10月18日(周二)

-- 16:30 香港公布7-9月份失业率数字.

-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国太保(2601.HK)公布第三季度业绩.

-- 10:00 恒隆地产(0101.HK)股东大会.

-- 11:00 恒隆集团(0010.HK)股东大会.

10月19日(周三)

-- 09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开股东大会.

-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.

-- 华彩控股(8161.HK)公布第三季度业绩.

10月20日(周四)

-- 09:00 中国石油股份(0857.HK)在北京召开股东大会.

-- 中国金石(1380.HK)公布第三季度业绩.

-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季度业绩.

*10月21日(周五)

-- 16:30 公布9月CPI.

-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季度业绩.

-- 兖州煤业股份(1171.HK)公布第三季度业绩.

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注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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