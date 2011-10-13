《香港报摘》--经济日报10月14日

* 要闻版头条:

--港股昨维持"6连升"强势,连近月表现最弱的内房股亦现反弹.连续6个交易日,恒指已累升逾2,500点.瑞银预计未来1个月中资股表现仍波动.

* 其他:

--中移动(0941.HK)董事长王建宙来港出席活动期间透露,公司3年内全国wifi热点会增至100万个,集团会投入移动数据及互联网基础建设,希望以wifi数据业务收入,弥补话音收入的不断下降.他并坦言,集团高速增长的周期已结束,未来增速会放缓.

--美林全球财富管理昨指,去年亚太区楼价大幅上涨,当中新加坡升幅最大达26%,香港19.5%居次位.美林预计今年香港住宅价格将再升5%,但由于全球经济的忧虑,住宅类物业价格可能于2012年回落.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.