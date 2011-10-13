《香港报摘》--经济日报10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--港股昨维持"6连升"强势,连近月表现最弱的内房股亦现反弹.连续6个交易日,恒指已累升逾2,500点.瑞银预计未来1个月中资股表现仍波动.
* 其他:
--中移动(0941.HK)董事长王建宙来港出席活动期间透露,公司3年内全国wifi热点会增至100万个,集团会投入移动数据及互联网基础建设,希望以wifi数据业务收入,弥补话音收入的不断下降.他并坦言,集团高速增长的周期已结束,未来增速会放缓.
--美林全球财富管理昨指,去年亚太区楼价大幅上涨,当中新加坡升幅最大达26%,香港19.5%居次位.美林预计今年香港住宅价格将再升5%,但由于全球经济的忧虑,住宅类物业价格可能于2012年回落.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。