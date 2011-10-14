《香港报摘》--信报10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中环等香港核心商业区商业楼面不敷应用,租金飙升扼杀香港竞争力,政府锐意拓展九龙东成为香港第二个核心商业区,楼面面积约相当于两个中环.
* 其他:
--在持续紧缩政策下,内地经济增速呈现放缓.汇丰大中华区首席经济师屈宏斌表示,本轮信贷紧缩政策已结束,人行不会再加息和调高存款准备金率,而四季度货币政策将有所调整,会出现局部性放松,包括对中小企和保障房两大范畴,而全面放松可能性不大,房产市场调控更不可能放松.
--中国近日首次公布其铜库存量,实际库存量高于市场预期.今年刚于香港上市的哈萨克铜业(0847.HK)表示,中国的铜需求仍然强劲,目前有一半是销往中国,计划提高对中国的销售.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。