《香港报摘》--信报10月14日

* 头版头条:

--中环等香港核心商业区商业楼面不敷应用,租金飙升扼杀香港竞争力,政府锐意拓展九龙东成为香港第二个核心商业区,楼面面积约相当于两个中环.

* 其他:

--在持续紧缩政策下,内地经济增速呈现放缓.汇丰大中华区首席经济师屈宏斌表示,本轮信贷紧缩政策已结束,人行不会再加息和调高存款准备金率,而四季度货币政策将有所调整,会出现局部性放松,包括对中小企和保障房两大范畴,而全面放松可能性不大,房产市场调控更不可能放松.

--中国近日首次公布其铜库存量,实际库存量高于市场预期.今年刚于香港上市的哈萨克铜业(0847.HK)表示,中国的铜需求仍然强劲,目前有一半是销往中国,计划提高对中国的销售.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.