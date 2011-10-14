《香港报摘》--其他报纸重要消息10月14日

* 明报

--国际货币基金组织(IMF)发表报告,认为环球经济前景未明,调低亚洲今、明年增长预测至6.3%及6.7%.

--联交所资料显示,恒地(0012.HK)主席李兆基在周一(10日)及周二(11日)在场内分别增持129.5万股和151.8万股,作价平均35.95港元和37.19港元.

--上月因为煤矿事故令部分煤矿停产的中煤能源(1898.HK)宣布,9月商品煤产量增长大幅放缓至5.9%,按月跌8%;9月煤炭销售量增幅亦有所下降,按年增长15.3%.

* 星岛日报

--前政务司司长唐英年撰文表示,下届政府要竭尽全力大幅扩大土地储备,以应付市场变化,所以有必要检讨每年四万个单位用地是否足够;并建议大幅增加公屋兴建数量,当中可配合年轻人需要,研究兴建近似大学宿舍的公屋单位.

--大新银行(2356.HK)新推出的税贷,其息率便较去年平均高1厘.恒生银行(0011.HK)估计,今年税贷息率很大机会较去年为高.银行界人士预料,税贷息口会继续上涨,但幅度会较按息上升幅度少.

--中移动(0941.HK)董事长王建宙透露,虽尚未与苹果(AAPL.O)签订任何协议,但透露携iPhone上台的用户至上月底已增至950万户,同时承认其收入及上客确有放缓迹象.

* 苹果日报

--香港证监会公布,公开谴责世富独立理财顾问公司,并罚款150万港元,指其协助保险顾问Black Swan Capital的雇员进行无牌活动.证监亦暂时吊销世富负责人梁咏琴的牌照7个月.

* 东方日报

--在中国经营鞋履连锁零售店的达芙妮国际(0210.HK)公布,今年第三季核心品牌业务同店销售增长为23%,销售点共增加167个,包括147个直营店及20个加盟店.

* 文汇报

--中国太保(2601.HK)(601601.SS)公布,旗下子公司中国太平洋人寿保险及中国太平洋财产保险今年首9个月的累计原保险业务收入,分别为745亿元人民币及467亿元人民币,较去年同期的689亿元人民币及391亿元人民币,分别上升8.13%及19.44%.

--手机游戏"愤怒小鸟"(Angry Birds)的的手机游戏开发商Rovio有意来港招股集资(IPO),现时市值估计约10亿美元.其市务总监Peter Vesterbacka表示,公司有意上市,但时间可能是明年.市场预计,来港上市是为进军大中华地区铺路.

--安理国际律师事务所发表报告披露,中国内地于2011年前三季度的并购额增加了950亿美元,而单笔交易金额亦开始上升;平均交易金额则由去年第三季度的5.46亿美元上升至今年同期的6.34亿美元.

* 大公报

--中国江西铜业(0358.HK)(600362.SS)母公司江西铜业集团公布,今年首三季度共实现销售收入1,018亿元人民币,同比增长59%,提早完成了2012年实现的全年销售收入目标.

--汇丰中国宣布,已在其分行覆盖的所有24个城市开展了跨境贸易人民币结算业务,为首个宣布将此业务推广至所有分行的外资银行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.