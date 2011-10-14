〔港报财经评论〕利淡已反映,航运股反弹--香港经济日报10月14日

利淡已反映,航运股反弹/余少文

大市三连升,国企指数逼近10,000大关,预期阻力会逐渐增加.至于中国内地9月进出口增长差于市场预期,反映环球经济未见起色,第四季或续放缓.但航运及相关股份已调整多时,或反映了经济放缓因素,加上超卖因素,股份短线续有反弹空间.至于昨日升幅超过10%的中资股,部分是航运股,如中国远洋(1919.HK)、中海发展(1138.HK)、中海集运(2866.HK)和中外运航运(0368.HK),未受中国内地9月进出口贸易数据不如人意所影响.因为中国内地9月出口总值1,697亿美元,较去年同期升17.1%,进口总值1,552亿美元及按年升20.9%,都较市场预期为低,以及较8月数值下跌,是过去数年以来首次出现9月份环比下跌.

贸易顺差则连续两个月收窄,9月降至145亿美元,相信是人民币升值以及欧美经济未有起色,对中国的影响开始浮现,才令中国内地9月贸易数据不如人意.由于美国经济未见好转,欧盟更要透过紧缩经济来改善财赤问题,预料欧美需求在第四季会继续下跌,不排除会进一步影响中国第四季出口表现.尽管中国一直希望透过内需来刺激经济,但成效有限.尤其中央收紧银根,中国报章不时报导企业倒闭、老板走路等消息,加上股市和楼市持续下跌,难为居民创造财富,故在政策不配合下,现有刺激消费措施只会事倍功半,或会影响第四季的进口表现.

其实,航运、码头等股份去年底已开始调整,即使相对较强的紫筹股中远太平洋(1199.HK)和招商局(0144.HK),也在今年4月开始回落,股价较贸易更早下滑,故不受昨日公布的数据所影响.而股份近日反弹後,仍较过去一年高位回落34%至74%不等,又以中远洋和中集运跌幅最多达74%和63%,又是昨日三大升幅航运股之二,可以说航运及相关股份过去一年确实跌得低残.瑞银睇好中集运.不过,第五届泛太平洋航运会议刚结束,瑞银证券出席会议後发表报告指出,行业竞争仍然激烈,小型船只面对经营亏损,大型船售只能做到收支平衡.即使闲置率由2009年底的12%降至目前3%,但预计运载量增长在2012年至2013年达8%和10%,进一步加大运费下调压力,对航运股继续带来不利因素,惟该行仍睇好中集运.

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反弹力强弱4大检测法/林瑞芬

欧盟委员会主席巴罗佐前日抛出解决欧债危机的路线图,渐缓解市场对欧债危机的担忧,恒指昨获提振而上涨428点,收报18,757点,成交额884亿港元.外围政策面的讯号.港股连弹6日,散户或许会问,大市是否已见底.大市是否见底,视乎欧洲银行危机是否顺利拆解,这方面现时真的没有答案,因当中涉及太多复杂的政治元素.股民目前只能先行判断清楚反弹浪的强弱再算,若是太弱,就不用花心思猜测大市是否已见底.要判断反弹力强弱,需要多方面配合.

首先,要观察是否有正面而又实质的政策出台.德、法两国之前承诺会有计划解困,而巴罗佐又抛出解决欧债危机的路线图,似乎正加强能量挽回市场人士信心.至于中国情况,一方面货币政策总体偏紧,前期政策效应将继续显现.另一方面,固定资产投资和社会消费品零售总额的增长速度稳中趋降,且进口同比增长快于出口增长,使得净出口对经济拉动作用减少,三驾马车齐放缓将导致第4季度经济增长较上半年放缓,中国正凝聚放松宏调的呼声.

判断反弹力的强弱,最直接莫过于观察市场真正的承接力,反弹形势配合大市成交额的上升,无疑增强反弹力.黄金比率反弹目标.最後是价格的反弹力,主要可以技术分析方法辅助之.较传统而实用的方法是计算黄金比率,以一段跌浪计算,反弹如有一半或以上,可定性为强势的反弹浪.以港股恒指为例,今趟看淡的投资者是以希债违约疑虑在8月连环突击,从23,000左右急杀落最低跌近16,000点,以0.382倍反弹目标计算,约至18,600,若以0.5倍反弹目标计算,约达19,500.

总括而言,欧、美债祸触发的全球经济可能再步入衰退的疑虑,相信短期不容易释疑,当前首要规避希债或有序违约而又可能触发的银行危机,能顺利规避再一次的金融海啸,那估计恒指暂时可企于16,000点楼上.相反,若未能规避欧洲银行危机,那港股又一次受累是必然.投机博反弹,宜采速战速决、见好即收策略为妙!始终临近年尾,以过往经验而言,活跃港股的中资股亦是时候备资回流中国交数埋数,再高的反弹会考验市场的承接力.