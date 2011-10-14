〔港报财经评论〕从黄金比率看後市--信报10月14日

从黄金比率看後市/陆文

面对近周港股六连升及从低位累积共2,587点升幅,如何评估短期反弹市目标及去留;首先是早前以黄金比率预测,恒指从2008年低位至去年24,963点高位回落50%的17,032点,以及61.8%的16,143点为重要技术支持区.结果恒指本月4日重阳节前见16,170点低位出现反弹,显示这分析工具有一定参考价值,在目前投资者无法以个股的业绩及基本因素评估短期股价去留,技术走势分析成为主导短期走势的重要依据.今次再以黄金比率分析由24,963点高位回落至16,170点水平计算,如反弹38.2%可上试19,529.24,一旦反弹跌幅50%可达20,566点水平;不过,目前未有任何支持大市走势逆转下,随着恒指昨天已成功回补上月出现的下跌裂口,连同一条下降轨阻力在18,900点附近,因此短期恒指应受制回试17,800/18,200点才作重新巩固,能否形成高低脚有待确认.

易升易跌及没有明天的短炒情绪持续主导港股,外围危机暂有纾缓情况引发大量淡仓回补,而这些补仓多属笑着赚钱的动作,对饱受下跌困扰的好友算是有些微笑;从基金界的普遍意见,面对今年港股表现欠佳下难望悉数收复失地,令今年获取投资表现红利无望;加上不少面对资金赎回後影响年底造好意欲;反之,留待明年新基金重新上路更符合唯利是图的基金经理思维,而全球经济今年难摆脱放缓,今年股市难望重纳上升轨.周内不少早前大跌的板块及股份已有可观反弹,由于不少补淡仓活动在17,500点附近才展开,近两日沽空数目上升却反映看淡的投资者造淡偷步过早,不排除稍後再有挟仓;据悉,早前不少如内房及濠赌股股东把股份按予大行获取资金,结果其按揭股份被借出沽空引发连锁性下跌,短期这批补仓活动依然令个股有表现,却要留意一旦补仓告一段落会有明显回吐.

昨天所见,愈疲弱的股份反弹幅度愈大,被视为母公司引发民企账目问题的绿森(0094.HK)反弹38.3%;长期受调控大跌的内房股,由合景泰富(1813.HK)弹25.4%、恒大(3333.HK)再弹16.5%及保利香港(0119.HK)弹16.39%;而被基金洗仓的思捷(0330.HK)亦升15.7%;航运股更藉波罗的海乾散货运费指数创今年新高已有表现,中国远洋(1919.HK)升17.7%、中海发展(1138.HK)升13.8%及中海集运(2866.HK)升12.4%;大落後的钢材股获大行推介下,马钢(0323.HK)升25.5%、鞍钢(0347.HK)升16%及重钢(1053.HK)藉钢材产业增加下升17%,从上述一批落後板块股份纷纷反弹,是补淡仓活动扩大出现轮流反弹,短期趋向更形反覆波动,但依然有不少相对落後有值博率的股份可供参考.

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欧罗有调整压力/苏子

欧罗兑美元上月16日在1.3797水平收市,然而汇价在下一个交易日却裂口低开逾百点,并曾低见1.3583低位;随後汇价虽然止跌回稳,并一度回升至1.3798高位,刚好完全补回上述的裂口;但可惜在补回裂口後便再次重拾弱势,汇价于本月4日低见1.3144水平後,才以大阳烛及双日转向的利好形态见底回升.欧罗兑美元在本周初以大阳烛升破10天及20天SMA阻力(两者当时处于1.3440及1.3547)收市後,走势进一步造好,汇价于前天更突破上月21日所造的1.3798高位(此高位已成为补回上述裂口後的重要反弹阻力),一度高见1.3833水平.

不过,欧罗兑美元突破此重要反弹阻力位後,却一直在1.3750至1.3833间横行争持,欠缺破位後应有的上升动力,表现令不少看好者略感失望.昨天欧洲入市後,欧罗兑美元曾突破亚洲市所造的1.3815高位,但汇价在破位後仅高见1.3826便乏力再升,连上日的1.3833高位亦无力触及,结果迅即触发大量沽盘入市,令汇价返回1.38关口以下.欧罗兑美元已跌破上述的1.3750至1.3833横行争持区,暂时最低曾见1.3730水平.目前此争持区已成为汇价稍後回升时的重要阻力区,如昨晚欧罗兑美元未能升回此阻力区内波动及收市,并且更在日线图出现低收情况的话,料汇价将在前天所造的1.3833高位见了短期重要顶部,短期走势将难免向下作出较为显着的调整市.

欧罗兑美元自本月4日所造的1.3144低位升至前天的1.3833高位,共升689点子或5.3%,调整此升幅的38.2%及50%,目标分别为1.3570及1.3489.留意目前欧罗兑美元的10天SMA支持处于1.3485水平,与上述升幅的50%调整目标相若.如稍後欧罗兑美元的调整可以显着跌破10天SMA,亦即可以同时跌破50%的调整目标,而在技术上向下出现双重突破,相信欧罗兑美元将进一步往下调整,而上述升幅的61.8%调整目标,即1.3407关键支持料有较高机会失守,随後将下试20天保历加通道底部支持.若欧罗兑美元的走势一如所料般受制于1.3750至1.3833阻力区,随後显着回落并下试20天保历加通道底部支持的话,则意味着市场炒作焦点将落在欧债危机有较大机会仍然是没完没了,所谓新的解决方案仍然未必能解决得了欧债危机,故近日已见平静下来的看淡的大投资者将再次大举出击,届时高风险资产难免再次面对新一轮沽售压力,而环球股市亦会无运行.