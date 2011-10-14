〔港报社评〕答问变斗嘴,特首议员要自制--经济日报10月14日

香港特首曾荫权出席立法会答问大会,有议员对特首高声喝问及掷鸡蛋,特首亦放言相讥.立法会应是一个庄严理性的议事厅,不应变成语言及行为发泄的地方,这样才能赢得公众应有的尊重.昨日答问大会,泛民激进派议员黄毓民对特首恶言相向,态度粗暴,议员梁国雄亦向特首扔鸡蛋,两人均遭立法会主席曾钰成逐出会场.两位议员之言行并不理性,昨天更变本加厉,徒惹市民反感.香港是文明社会,市民不反对议员言辞尖锐,但绝不同意议员粗暴甚至扔东西等行为,这对社会构成恶劣的示范作用.

至于多位泛民议员不满两位被赶走,向主席提出抗议,部分更集体离场.他们要保障议员出席会议之权利,不可遭到无理剥夺,行为可以理解.特首曾荫权昨日在立法会再度受到不礼貌对待,感觉受冒犯,其动怒可理解.过去几年,除了特首外,多名官员在议会内亦曾遭议员带冒犯性的对待.

特首以激烈言辞反驳,只会令事态火上加油,更难心平气和地讨论事情.官员与议员本应互相尊重,以礼相待.既然事件在议事厅内发生,特首亦应立即交由立法会主席曾钰成处理,要求官员获得议员的尊重及礼貌对待,毋须以言相讥.至于主席曾钰成之裁决,市民期待他处理议会秩序,要秉持公正及一致性,不要时紧时宽,既须尊重议员出席会议权利,同时亦有责任维护议会秩序,提高立法会应有之社会声望.