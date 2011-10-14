〔港报社评〕请立法会管好自己--星岛日报10月14日

香港立法会刚搬进新大楼议事,昨日即举行了历来最不愉快的行政长官答问大会,不止特首曾荫权,连立法会主席曾钰成都成为批评对象,往日的纵容,今天自食其果.昨日的火爆场面,粗略可分为针对曾荫权的反驳,以及针对曾钰成的裁决两个层面来看,导火线同是不少市民视为"激进搞事"的两位议员黄毓民和梁国雄.

黄梁二人加上陈伟业,三位议员早年已开始在议事堂触犯议事规则,斥骂叫嚣加上掷物,被逐离场,成功争取曝光後逍遥去也.这种招数後来成为主席与他们之间的不成文默契和例行公事,惯用到失去大众兴趣.曾荫权昨日反驳黄毓民,形容他的表现是"烂仔行为",立法会不是黑社会地方,结果遭泛民议员批评.曾荫权的回应有人不满,同时却道出了不少人的心声.支持曾荫权反击的人,不只是那些多年来受到三人言行侮辱的官员,还有众多不喜欢三人把议事堂闹剧化尊严扫地的市民.

至于曾钰成驱逐两人出场,正值梁国雄起立要求就规程问题发言,泛民议员抗议曾钰成不依规章,陆续离场抗议.本来扰乱议会秩序的梁国雄,反而被塑造成被"剥夺发言权"的受压逼对象,他预备好的鸡蛋和番茄,只够时间向曾荫权投掷其中一只.画像上的茄汁,可以轻易抹掉,可是事件在市民心中留下的污点,却难以抹去.议事堂内粗暴过激和不讲理性思辩的风气,进一步降低立法会在市民心中的形象.当议会内的出轨行为变本加厉,社会要求立法会管好自己的声音,将会愈来愈响.