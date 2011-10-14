〔港报社评〕优越核心商业区亟待拓展--信报10月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
曾荫权任内最後一份施政报告除了提出兴建新居屋,计划每年供应4万个私人及公共住宅单位以解决房屋问题外,对于商业发展所需的写字楼单位,也提出了令人耳目一新和极具前瞻性的"起动九龙东"计划,将启德、观塘和九龙湾所属的九龙东打造成为另一个核心商业区.
令人欣喜的是,特区港府的市区发展计划并非空言,而是早有准备,翌日发展局便召开记者会,交代起动九龙东"计划的发展详情.计划的主要目的是增加写字楼供应,以配合和支持香港经济的发展,按照国家的"十二五"规划,进一步巩固香港的国际金融、商贸和航运中心地位,并发展成为国际资产管理和离岸人民币业务中心.
今次港府提出的"起动九龙东"计划,是回归以来仅见具备长远思维的大型城市规划,视野之广阔、计划之周详、工作之效率,同属罕有.如果曾荫权上任之初即能高瞻远瞩,强政励治,提出上述宏图,并且有效实行,七年下来,恐怕已经可见成效,为香港的经济发展和城市更新增添动力和活力.可是,启德机场旧址固然荒废多年,不少基建工程也基于种种原因迟迟未见动工,今次姗姗来迟的"起动东九龙"计划,但愿不再重蹈覆辙,成为空中楼阁.不过,一如新居屋政策,曾荫权现时开出的也是期票,只能由下任港府完成,计划最终能否兑现,理论上仍然存在变数.然而,"起动九龙东"计划关系社会整体利益,影响全体市民福祉,不管谁来当下届特首,都应该继往开来,彻底落实执行.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。