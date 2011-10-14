〔港报社评〕特首议员互骂齐出丑,议会劣质化于今尤烈--明报10月14日

新立法年度甫开始,即上演特首曾荫权与议员黄毓民互骂闹剧、立会主席曾钰成驱赶黄毓民与梁国雄的处理备受争议,立法会刚刚搬到新大楼议事,硬件改善了,但乱象恶化,议会劣质化愈演愈烈,使人唏嘘浩叹!香港社会一贯以文明理性自傲,议会的表现却背道而驰,不知道官员和议员怎样体待昨日一幕,他们或许不介意出丑,但是港人有权要求官员与议员自重,不要再出丑而连累香港.老实说,官员议员们:那些闹剧之龌龊,你唔丑我丑.

昨日的闹剧,源自答问大会上,黄毓民质询曾荫权为何选择林瑞麟为政务司长,并借曾荫权在施政报告所说"政治伦理",猛批曾荫权处理不对,并以"乱伦"来形容.曾荫权面对挑釁,按捺不住,以黄毓民提问乃"烂仔所为"、"这里不是黑社会"来回敬,此际梁国雄借规程问题,站起来加入战团,主席曾钰成以二人行径使会议不能顺利举行为由,裁决把两人驱逐出议事厅.

近年,激越议员改变了议事生态,此乃选举制度所决定.立会地区直选实行比例代表制,在政治光谱中取态最极端政客,只要取得约10%或更低比例选票,也可以夺得议席,不利温和大党情况,在这种制度下,立会劣质化是必然发展.

所以,特区体制结构是立会乱象温 ,若未能从根本上调整,则激越政客就有生存和发展空间,议员为了选票之抉择取态,只要迎合到支持者之所好,社会大多数人也无可奈何.但是特首和官员,必须时刻警惕,不要无端端做了闹剧主角,也助长了激越歪风.