〔港报社评〕粗暴文化何来政治伦理?--文汇报10月14日

香港特首曾荫权昨日出席立法会答问会,这本是议员讨论如何完善和落实施政报告的机会,但此机会却因黄毓民和梁国雄故意冒犯和侮辱曾荫权而被破坏.近年来,议会粗暴文化愈演愈烈,冒犯和侮辱特首和问责官员的现象不断出现,窒碍了理性讨论,转移了市民关心的经济民生议题.粗暴文化绝非议会的政治伦理,也违背了港人的利益.市民不希望议会粗暴文化常态化,冲击港人珍惜的理性包容政治文化和核心价值,希望议员自律自爱,因为尊重别人也就是尊重自己.立法会也应收紧议事规则,防止粗暴行为泛滥.

曾荫权昨日下午出席立法会答问会,议员黄毓民首先发言,提出与施政报告全无关系的问题,攻击曾荫权违反政治伦理和"乱伦",态度粗暴嚣张,充满冒犯和侮辱意味.曾荫权回应指,古今中外的哲人和政治家,都不会认为粗暴言行是合适的政治伦理.曾荫权昨日之所以反击黄毓民,一方面是曾荫权和不少公务员经常受到黄毓民等少数议员的冒犯和侮辱,已经忍无可忍.另一方面是立法会理性讨论施政报告的宝贵机会,被黄毓民和梁国雄的粗暴言行破坏,不仅特首感到遗憾,市民亦深感痛惜.

立法会粗暴文化泛滥,有必要收紧议事规则,以及改变立法会主席过往执行议事规则时过于宽松的情况.一些反对派议员在立法会曾经谴责社民连和“人民力量”的暴力行为,昨天却为维护黄毓民和梁国雄的暴力行为离场缺席特首答问会,他们亦需要为其自相矛盾和辜负选民嘱托的行为向市民作出交代.