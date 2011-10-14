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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 16:40 BJT

〔香港数据〕截至9月底止外汇基金境外资产为21,317亿港元--金管局

路透香港10月14日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至今年9月底止外汇基金境外资产为21,317亿港元,较8月底减少458亿港元.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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