〔中国金融〕9月外汇占款新增2,473亿元人民币,外汇储备则大减608亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月14日电---中国央行周五公布数据显示,今年9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半;而同期的外汇储备则大减608亿美元.
今年7、8月外汇储备分别增加478亿美元、172亿美元.8月的新增外汇占款则高达3,769.4亿元,环比上升约72%.
截止9月末,外汇储备规模为近3.2万亿美元.
2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)
--发稿 毕晓雯;审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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