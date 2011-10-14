〔中国金融〕9月外汇占款新增2,473亿元人民币,外汇储备则大减608亿美元

路透香港10月14日电---中国央行周五公布数据显示,今年9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半;而同期的外汇储备则大减608亿美元.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)