〔中港个股〕中石化正在海外寻找油气项目并购机会--董事长

路透香港10月14日电---中国石化集团董事长傅成玉周五称,正在海外寻找油气的并购机会,但现时未有具体项目.

身兼亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长的傅成玉在港出席论坛活动时作以上表示,但他没说明是集团公司还是上市公司物色海外收购.

傅成玉还表示,上市公司中石化的实际资源税税率为3.7%.

中石化集团此前宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO.(完)