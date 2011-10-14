〔中港个股〕中石化正在海外寻找油气项目并购机会--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月14日电---中国石化集团董事长傅成玉周五称,正在海外寻找油气的并购机会,但现时未有具体项目.
身兼亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长的傅成玉在港出席论坛活动时作以上表示,但他没说明是集团公司还是上市公司物色海外收购.
傅成玉还表示,上市公司中石化的实际资源税税率为3.7%.
中石化集团此前宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO.(完)
--记者 雷美珍/方蕊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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