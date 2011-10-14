《离岸人民币综述》市场信心脆弱令CNH持续疲软,点心债市场亦受"株连"

路透香港10月14日电---成也萧何,败也萧何.一度因人民币稳步升值预期而成为香饽饽的点心债市场,在离岸人民币(CNH)遭遇抛售之际亦难自保,流动性显着转差.

本周离岸人民币即期CNH=D3一度触及6.5530元,逼近9月底那轮抛售时的历史低位6.6828元,最新则报6.4500元;美元/人民币无本金交割远期(NDF)亦大幅上扬,一年期CNY1YNDFOR=曾高见6.4150元,最新报6.4000元.

"在市场恐慌情绪弥漫下,当离岸人民币遭到抛售的时候,以人民币升值为卖点的点心债市场自然也不会太好."汇丰控股信用研究策略师刘洁称.

她指出,目前点心债市场的买卖价差显着拓宽,不少债券都报不出卖价.不过,高投资级别债券的表现相对优于高收益债券.汇丰预计今年点心债券发行额保持不变,为1,800-2,300亿元,目前已发行约1,500亿元.

中国财政部新近发行的四个年期的点心债<0#HKCNYBMK=>都已跌破100,三年期品种价格下跌尤为明显.刘洁指出,今年发行的债券中,欧美账户的比重有所增加,尤其是资质较好的短期品种,三年期国债是他们的最佳目标之一.当欧美经济出现问题时,他们首先抛售的就是资产组合中不太熟悉的部分.

近日离岸人民币遭遇抛售亦受到市场消息冲击,即金管局发现部分有关人民币贸易结算的平盘并非贸易相关项目,不得透过中银香港(2388.HK)沽售人民币,令CNH涌现大量沽盘.

尽管金管局澄清称,离岸较内地汇率的折让有所拓宽并非通过上海进行人民币贸易结算平盘导致,但CNH市场经过前两周的抛售之後,流动性已经非常稀薄,一旦有人民币卖盘进来很容易就显着压低离岸人民币汇率,令该市场呈现出颇大的波动性.

"现在市场信心很脆弱,美国参议院不是通过了人民币汇率法案麽,大家怕中国央行不断把人民币中间价打上去作为回应.你看昨天的中间价,6.3737,有人说这表示央行'生气生气'啊!"一位美资银行香港交易员称.

美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,并将送至众议院.这项名为2011年货币汇率监督改革法案的议案,允许美国政府可对被认定通过低估本币汇率来补贴出口业的国家产品徵收反补贴关税.[ID:nCN1144628]

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,355.0 57

2. 渣打 16,281.3 36

3. 中国银行 8,281.7 13

4. 德意志银行 8,117.6 14

5. 苏格兰皇家银行 7,674.5 19

**本周市场动态**

--大连港(601880.SS)(2880.HK)计划在香港发行10亿元人民币债券,发行主体为Asia Pacific Ports Development,而Asia Pacific Ports提供保证,这两家公司都是大连港的全资子公司.美银美林及德意志银行为联席全球协调人.

--马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional的离岸人民币伊斯兰债券重新开始发行,该笔三年期债券受到投资者追捧,最终息率设定为2.9%.中银国际、CIMB和苏格兰皇家银行负责是次交易.

--中银香港和汇丰离岸人民币指数已跌至100以下多日,最新分别报94.57和98.68.这两个指数均以去年12月31日的100为基准,衡量投资离岸人民币债券市场的回报,惟两者选取的标的有区别,回报率有所不同.

--香港特区行政长官曾荫权周三向立法会发表2011/12年度施政报告,表示将加强人民币资金的使用和循环机制,通过贸易、直接投资和证券投资三条桥梁,扩大和深化与内地在岸人民币市场的连接.

--路透最新调查显示,人民币兑美元未来一年仍处于升值通道,本月底料升至6.35,今年底和明年3月末分别到6.30和6.24,明年9月末将升值约4%至6.11.中美汇率争端发展可能对升值步伐带来短期扰动.(完)

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