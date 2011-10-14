〔中国金融〕正式推出人民币FDI,拓宽回流渠道活跃离岸市场(更新版)

(新增金管局回应和商务部通知)

* 商务部正式放开人民币外商直接投资

* 央行推出相关人民币结算业务管理办法

* 料减轻外汇入境给央行带来的冲销压力

* 疏通人民币的回流通道,助力人民币跨境流动

路透北京/香港10月14日电---中国在资本项目开放上迈出重要一步,商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.

刊登在央行网站的公告显示,境外企业和经济组织或个人可直接向银行申请办理人民币结算业务,包括用于新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款,银行可直接为外商投资企业办理上述业务.

"人民币外商直接投资管理办法的出台,将会大大增加香港人民币资金的出路,促进香港人民币债券和融资的发展,令香港离岸人民币业务中心的发展晋升上一个新台阶."香港金管局总裁陈德霖称.

过去一年多以来,香港离岸人民币业务中心的发展不断深化和提升.香港金管局今年已经分别在澳洲、俄罗斯和英国进行了路演,而下周陈德霖总裁亦将赴西班牙,推介香港离岸人民币清算和业务平台.

中国国务院副总理李克强8月到访香港时,就表示会推出人民币外商直接投资业务.商务部随後发布徵求意见稿,今日则正式发布通知,允许外国投资者以境外合法获得的人民币在中国开展直接投资活动.

通知指出,境外人民币主要包括通过跨境贸易人民币结算取得的人民币;汇出境外的人民币利润和转股、减资、清算、先行回收投资所得人民币;在境外通过发行人民币债券、人民币股票以及其他合法渠道取得的人民币.

商务部并称,跨境人民币直接投资房地产业、战略投资境内上市公司等均应按照现行外商投资管理规定执行;跨境人民币直接投资在中国境内不得直接或间接用于投资有价证券和金融衍生品,以及用于委托贷款.

**拓宽人民币回流渠道**

国家开发银行一位人士表示,央行此举疏通了人民币回流通道,出口商可以促进境外人民币回流,减轻外汇入境给央行带来的冲销压力,也培养人民币离岸市场,完成结算货币到交易货币的转变.

"人民币跨境贸易结算试点两年多以来,香港已经汇聚了大量人民币,但由于投资渠道的缺乏,境外企业、机构及个人持有人民币的意愿不是太强,人民币FDI试点的推出,为人民币回流提供了渠道."国枫律师事务所一位负责外商投资服务的律师对路透称.

安邦咨询首席研究员陈功此前表示,尽管人民币国际化进展迅速,中国在使用人民币作为结算货币、发行人民币债券以及和外国央行签订货币互换协议方面取得了重大进展,但在这一过程中显示出明显的不对称模式,即只是中国进口商的结算货币,而不是出口商的结算货币.

"通过外商直接投资人民币结算业务的途径,为境外市场的人民币提供更大的回流舞台,同时也有利于把握货币总量的可控性."陈功称.

亦有市场人士认为,人民币FDI办法会推动香港人民币贷款业务、人民币债券发行和人民币股票发行,有助于缓解香港人民币存款多而资产(产品)缺乏的瓶颈.

中国政府此前已将跨境贸易人民币结算扩大至全国范围,并推出人民币海外直接投资(ODI)试点,此次正式推出人民币外商直接投资是对人民币国际化的进一步推动.(完)

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