〔香港个股〕中粮控股称中国货币供应成长放缓,有助农产品价格触顶

路透香港10月14日电---中国大型综合农产品及食品加工企业--中国粮油控股有限公司(0606.HK)主席宁高宁周五称,欧美地区经济放缓以及中国货币供应增长自高点回落,有助于减少农粮原料的投机炒作,大豆等农产品价格升势料已到顶.

他同时表示,近期温州地区资金偏紧,也有助于抑制炒家,在农产品价格转趋平稳之际,中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅料可持续回落.

"温州的投资者在大陆期货市场也是主要力量,...随着货币供应slow down(放缓),粮食市场投机性减少.(价格)会慢慢往下."他在一场论坛边向记者表示.

中国今日稍早公布,9月CPI同比涨幅降至6.1%的四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望. [ID:nCN1151718]

中国央行尚未公布9月金融数据,路透调查显示,中国9月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为13.8%,虽比上月微升,但仍连续第六个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款5,325亿元,略低于上月.[ID:nCN1997811]

宁高宁并表示,食品价格与国际市场息息相关,期货与现货价格也会相互联动.随着经济增长速度放缓,实质与投机需求均会下降,明年度大豆类产品价格"不会再往上."

不过,他同时指出,生产毛利率牵涉的因素较多,原料下降不意味着毛利率可获改善.

中粮是中国规模大的食用油及油籽粕生产商之一,销售产品包括大豆油、棕榈油、菜籽油等.该公司8月底公布,2011中期净利按年增21%至16亿港元.[ID:nCH0076717](完)

浏览中粮控股其他新闻,请点选[0606.HK-CMN]